الإنتر «سعيد» وميلان «حزين» في «الكالشيو»

روما (أ ف ب)



استعاد إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد يوم واحد من احتلالها مؤقتاً من قبل يوفنتوس، وذلك بعدما اكتسح ضيفه أودينيزي برباعية، في سان سيرو، ضمن ختام المرحلة الخامسة عشرة.

وسجّل رباعية الإنتر، التركي هاكان تشالهان أوغلو «37 من ضربة جزاء»، وفيديريكو ديماركو «42»، والفرنسي ماركوس تورام «44» والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز «84».

وعاد الإنتر الى الصدارة متقدماً بفارق نقطتين عن يوفنتوس الثاني، و9 عن جاره ميلان الذي مني بخسارة موجعة على يد أتالانتا 2-3، فابتعد أكثر فأكثر عن معركة الصدارة.

وهذه المباراة التاسعة توالياً للإنتر في الدوري من دون خسارة، علماً أنّه اجتاز بنجاح امتحانات عدّة في الفترة الأخيرة، ومن دون خسائر كبيرة، إذ تعادل أمام يوفنتوس 1-1 في المرحلة الثالثة عشرة، وفاز على مضيفه نابولي بثلاثية في المرحلة الماضية.

كما أن الفريق حسم تأهله إلى الأدوار الإقصائية، وسيكون على موعد مع مواجهة مفصلية على صدارة مجموعته الرابعة أمام ريال سوسيداد الإسباني «الثلاثاء» في سان سيرو.

ومُني ميلان بخسارة قاسية أمام مضيفه أتالانتا 2-3، ليخسر المزيد من الفرص للبقاء على مقربة من الصدارة.

وسجّل ثلاثية أتالانتا كل من النيجيري أديمولا لوكمان «38 و55»، والبديل الكولومبي لويس موريال «95»، فيما سجّل لميلان الفرنسي أوليفييه جيرو «45»، والصربي لوكا يوفيتش «80».

وجاءت خسارة ميلان قبل رحلته إلى إنجلترا لمواجهة نيوكاسل الإنجليزي الأربعاء في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث سيتعين عليه تحقيق الفوز، مقابل خسارة باريس سان جيرمان الفرنسي أمام بوروسيا دورتموند الألماني من أجل التأهل إلى الأدوار الإقصائية،

وعوّض «الروسونيري» تأخره بالنتيجة مرتين، إلا أن الثالثة كانت ثابتة بالنسبة لأصحاب الأرض الذين ارتقوا الى المركز السابع مؤقتاً برصيد 23 نقطة، فيما تجمّد رصيد ميلان عند 29 نقطة في المركز الثالث، ويبتعد حالياً بتسع نقاط عن جاره الإنتر المتصدر، و7 عن يوفنتوس الثاني.