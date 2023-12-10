أستون فيلا.. «قاهر العمالقة»

برمنجهام (رويترز)



حقق أستون فيلا رقماً قياسياً على مستوى النادي، بفوزه رقم 15 على التوالي على ملعبه، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتغلبه 1-صفر على أرسنال، في مباراة مثيرة، ليحرم فريق المدرب ميكل أرتيتا من العودة إلى الصدارة.

ويحتل أستون فيلا، الذي صعق مانشستر سيتي 1-صفر يوم الأربعاء، المركز الثالث برصيد 35 نقطة من 16 مباراة، بينما يحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بعدما تخطاه ليفربول في الصدارة برصيد 37 نقطة.

وقال ماكجين لشبكة «سكاي سبورتس» ضاحكاً في رده على سؤال، بشأن ما إذا كان أستون فيلا من بين المنافسين على اللقب «أحظر الحديث بشأن اللقب، إنها الجولة 16، لذا لا يزال الطريق طويلاً، ونحترم الفرق التي تسبقنا، والتي كانت في هذا المركز لسنوات، نحن مستجدون، هل يمكننا الاستمرار على نفس الوتيرة؟ آمل ذلك».

وبدا أوناي إيمري مدرب أستون فيلا هو الآخر حذراً في الحديث عن حظوظ فريقه،

وقال «سأتحدث عندما نكون في الجولة 30 أو 32، وإذا كنا في نفس وضعنا الحالي، سيمكنني الحديث» عن سباق اللقب.

وسجل هدف المباراة الوحيد جون ماكجين في الدقيقة السابعة، بعد انطلاقة من ليون بايلي من الجانب الأيمن، قبل أن يمررها إلى قائد أستون فيلا الذي استقبل الكرة بصورة جيدة، قبل أن يستدير لمواجهة المرمى، ويسددها في هذه الأثناء إلى داخل الشباك.

وظن أرسنال أنه أدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن الحكم ألغى الهدف، بعد أن تبين بمراجعة حكم الفيديو المساعد أن كاي هافرتز لمس الكرة بيده،و قبل أن يسددها في مرمى إيمي مارتينيز بعد ارتباك أمام المرمى، وتغنت الجماهير السعيدة بأستون فيلا بعد نهاية المباراة.

وقال إيمري إنه لم يسبق له تحقيق 15 فوزاً متتالياً على ملعب فريقه خلال مسيرته التدريبية.

وأضاف مدرب أرسنال السابق «أعتقد أنني لن أحققها ثانية في المستقبل، إنه أمر مذهل ورائع».

وقال ماكجين عن الرقم القياسي الذي حققه النادي على ملعبه «حسناً، إنه مكان رائع للعب كرة القدم، عندما تدعمك الجماهير بهذه الصورة. يكون اللعب هنا صعباً على الفرق الزائرة، أتذكر أن أرسنال كان آخر منافس يهزمنا هنا، وصدمتنا تلك المباراة بالتأكيد، لذا كان الفوز أشبه بالثأر».

وأضاف «عسى أن تستمر هذه المسيرة طويلاً، وإذا حافظنا على تألقنا على ملعبنا، نأمل أن نتمكن من تحقيق شيء هذا الموسم».

وسنحت لأرسنال عدة فرص لإدراك التعادل أهدر مارتن أوديجارد عددا منها، وأطلق اللاعب النرويجي تسديدة منخفضة أخطأت طريقها إلى المرمى، وأخرى باتجاه حارس المرمى مباشرة في الشوط الأول، وبعد الاستراحة بدا عليه الاستياء، بعدما أهدر فرصة أخرى من مسافة قريبة.

وتفوق بوكايو ساكا على مارتينيز، ليضع الكرة في الشباك الخالية في الدقيقة 61، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وقال أرتيتا «أعتقد أننا كنا الفريق الأفضل ولم نستحق الخسارة، لكنها كرة القدم، كان علينا وضع الكرة في الشباك، وهذا هو الأمر الوحيد الذي افتقرنا إليه، لأننا صنعنا بعض الفرص الكبيرة، لكننا رغم ذلك خسرنا المباراة».

وتابع أرتيتا، الذي خسر فريقه بعد أربعة انتصارات متتالية، المباراة من المدرجات بعد إيقافه مباراة واحدة إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة هذا الموسم.