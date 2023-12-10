«خماسية العار» تطارد «البايرن»!

ميونيخ (أ ف ب)



ألحق أينتراخت فرنكفورت خسارة مذلّة ببايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم الـ11 الأخيرة، عندما تغلب عليه 5-1، في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، فيما عمّق لايبزج جراح مضيفه بوروسيا دورتموند، بعد أن تغلب عليه 3-2.

وسجل المصري عمر مرموش «12»، والفرنسي إريك إبيمبي «31 و50»، والسويدي هيوجو لارسن «36»، وأنسجار كنوف «60» أهداف أينتراخت فرانكفورت، ويوزوا كيميتش «44» هدف بايرن ميونيخ.

وهذه الخسارة الاولى للبايرن «32 نقطة» هذا الموسم، بعد 10 انتصارات وتعادلين، علماً أنّه يملك مباراة مؤجلة من المرحلة الماضية أمام أونيون برلين، والأولى بعد ستة انتصارات متتالية في الدوري، وفرط بالتالي في انتزاع الصدارة ولو مؤقتاً من باير ليفركوزن الذي يملك فرصة توسيع الفارق إلى ست نقاط في حال فوزه على شتوتجارت الأحد.

كما بات النادي البافاري مهددا بالتراجع إلى المركز الثالث في حال فوز شتوتجارت «30» على ليفركوزن.

وأكد مدرب بايرن توماس توخل في المؤتمر الصحفي «لقد كان فوزاً مستحقاً لأينتراخت، إلى أي مدى لا أعرف، لكننا عوقبنا بشدة بسبب الفرص التي أهدرناها».

وأضاف «الأخطاء الفردية كثيرة جداً في المباراة، لكنها ليست أخطاء تؤدي إلى انفراد اللاعب بالمرمى، الأهداف الثاني والثالث والرابع جاءت من مواقف كنا لا نزال فيها متفوقين بعد الخطأ الفردي».

وتابع «لم نجد ولم نستغل المساحات بشكل جيد، لم يكن لدينا سيطرة كاملة على المباراة، حتى عندما كنا متفوقين، لم نتمكن من تجنب الهجمات المرتدة والفرص، إنها لائحة طويلة».

في المقابل، تقدم فرانكفورت الى المركز السابع بـ 21 نقطة منهيا سلسلة من أربع هزائم متتالية في مختلف المسابقات، كان آخرها على يد ساربروكن من الدرجة الثالثة الذي أقصاه عن الدور 16 من مسابقة كأس ألمانيا، بعد أن أطاح ببايرن نفسه عن الدور السابق.

وهي المرة الأولى منذ أكثر من أربعة أعوام، يمنى فيها بايرن ميونيخ بخسارة ثقيلة في الدوري، وتحديداً منذ الثاني من نوفمبر 2019 أمام أينتراخت فرانكفورت بالذات وبالنتيجة ذاتها 1-5، كما أنّ المرة الأخيرة التي تلقى فيها الفريق البافاري خمسة أهداف في أول ستين دقيقة تعود إلى عام 1975 أمام فرانكفورت نفسه حسب إحصائيات أوبتا.

وكان بايرن ميونيخ ودع مسابقة الكأس المحلية في أواخر أكتوبر 2021، بخسارة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بخماسية نظيفة في ثمن النهائي.

وفرض مرموش نفسه أحد نجوم المباراة بافتتاحه التسجيل وصناعته الهدفين الثالث والخامس.

وفي ملعب «سيجنال إيدونا بارك»، تلقى بوروسيا دورتموند خسارة قاسية على أرضه أمام لايبزج 3-2، في مباراة شهدت طرد قلب دفاعه ماتس هوملز في الدقيقة 15 بعد تدخل قوي، ويعاني دورتموند دفاعيا بشكل قوي هذا الموسم، إذ تلقى حتى اللحظة 23 هدفاً في 14 مباراة.

وأسهمت الخسارة في ابتعاد دورتموند أكثر فأكثر عن معركة الصدارة، إذ بات يتخلف بفارق 10 نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر الحالي مع إمكانية أن تزيد الفجوة إلى 13 نقطة مع نهاية المرحلة، ويحتل دورتموند المركز الخامس برصيد 25 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن لايبزج الرابع.

وسجّل ثلاثية لايبزج كل من الجزائري رامي بن سبعيني «32 خطأ في مرمى فريقه» والنمساوي كريستوف باومجارتنر «54»، والدنماركي يوسف بولسن «91».