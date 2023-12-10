«اليونايتد» ضعيف الشخصية و«البايرن» يحرق «شجرة الميلاد»!



عمرو عبيد (القاهرة)



احتفظ «البريميرليج» بحالة الإثارة اللامحدودة التي يعيشها «صراع القمة» في الفترة الحالية، حيث تمكن أستون فيلا من إلحاق الهزيمة الثانية بأرسنال ليزيحه عن القمة ويهديها إلى ليفربول، الذي فاز بشق الأنفس على كريستال بالاس، واقترب «الأسود» من القمة الإنجليزية بشدة واضعاً «عينه على اللقب»، حسب ما كتبته صحيفة «ذا أوبزيرفر» فوق غلافها، بعد ليلة «مثيرة» كالعادة في الجولة الـ16، شهدت أيضاً سقوطاً «صاعقاً» لمانشستر يونايتد على ملعبه أمام بورنموث للمرة الأولى.

وذكرت «تليجراف» أن جماهير «أولد ترافورد» أطلقت صافرات الاستهجان مهاجمة «اليونايتد ضعيف الشخصية» حسب وصفها، مؤكدة أن أستون فيلا اقتحم سباق اللقب بكل قوة بعد «إغراق المدفعجية»، أما «ستار سبورت» فقالت إن تن هاج الذي انتقد لاعبيه بشدة هو أكبر الخاسرين في تلك الليلة التي دُفنت فيها كبرياء «الشياطين»، وأشارت إلى أنه يقف حالياً بالقرب من باب الرحيل انتظاراً لما تسفر عنه مواجهة بايرن ميونيخ «الحاسمة».



ورغم أفضلية «البافاري» أوروبياً، فإنه ليس أفضل حالاً من «اليونايتد» في المعركة المحلية، حيث وصفت «بيلد» هزيمته «الخماسية» في فرانكفورت، بأنه «السقوط الذي أشعل النيران في شجرة الميلاد البافارية»، وكتبت داخل صفحاتها أن الأمطار لم تهطل على ملعب «دوتش بانك بارك»، بل دكت مرمى توخيل 5 مرات، كما نشرت تقارير حول تلك المباراة عنونتها بكلمات قاسية مثل «السقوط المحرج» و«إذلال» البايرن.

ريال مدريد تعرض هو الآخر لـ«الفرملة» في «الليجا» حسب عنوان صحيفة «ماركا»، بينما كتبت «آس» فوق غلافها أن بيلينجهام لا يمكن أن يقوم وحده بكل الأشياء، وقالت إن النجم الإنجليزي أحرز هدفه الـ16 هذا الموسم، لكن هدفاً من ريال بيتيس أفسد كل شيء، بل كاد إيسكو أن يُسقط فريقه السابق، لكن إطار المرمى أنقذ «الملكي» في الدقيقة 90، وبالطبع أبدت الصحف الكتالونية سعادتها بإيقاف «الريال»، حيث كتبت «موندو ديبورتيفو» أنه سار فوق الأشواك في ملعب «فيامارين»، بينما قالت «سبورت» إن «الميرنجي» فقد نقطتين مؤثرتين.



وبينما احتفت الصحف الإيطالية بـ«العملاق» إنتر ميلان، الذي كتبت «لاجازيتا» عن روعة ما يقدمه في «الكالشيو»، وقالت «كورييري ديللو سبورت» إن ماكيناته لا تتوقف أبداً بعدما بلغ هدفه الـ37 في 15 مباراة، أبدت الصحف الفرنسية عدم رضاها عن مستوى باريس سان جيرمان، رغم فوزه على نانت، حيث عنونت «ليكيب» غلافها بـ«نجاح محدود قبل المعركة الكُبرى»، وقالت إن «الأمراء» يدين بالفضل إلى هدف متأخر من كولو مواني، لكن القلق بات كبيراً قبل المواجهة التي لا تقبل التفريط أمام دورتموند أوروبياً، بينما منحت «لو فيجارو» الفريق تقييماً بـ4.5 درجة فقط في تلك المباراة، حيث ترى أن مبابي لا يقدم الأداء المنتظر على الإطلاق!