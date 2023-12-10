دقات «الضربات البعيدة» بتوقيت «العاشرة»!

عمرو عبيد (القاهرة)



أهداف «رائعة» تركت بصمتها في مباريات الجولة العاشرة من «دوري أدنوك للمحترفين»، خاصة التي جاءت عبر التسديدات من خارج المنطقة، حيث خطفت الأضواء وسجّلت المعدل الأكبر لها للمرة الثانية هذا الموسم، وجاء أغلبها من مسافات بعيدة وعبر مهارات مختلفة، لتدق تلك «الضربات» بقوة بتوقيت «العاشرة».

7 أهداف سكنت الشباك في «دورينا» هذا الأسبوع عبر تلك التسديدات البعيدة، وهو الرقم الأكبر الذي يتكرر للمرة الثانية هذا الموسم، بعدما افتتحت به الفرق الجولة الأولى أيضاً، وتراجعت معدلات التهديف عبر التسديد من خارج المنطقة، بصورة واضحة خلال باقي الجولات، حيث ظل «الرقم 2» المسيطر على أغلبها، وهو ما أهدته تلك الضربات البعيدة للفرق في الجولات 2 و3 و5 و8 و9، في حين ارتفع العدد قليلاً، ليبلغ 4 أهداف في الجولة السادسة، مقابل 3 أهداف في «السابعة»، ويبقى الأسبوع الرابع الأقل على الإطلاق في تسجيل الأهداف بواسطة تلك الألعاب، حيث شهد إحراز هدف وحيد فقط عبرها آنذاك.



وفي هذه الجولة، التي شهدت المعدل التهديفي الأكبر حتى الآن هذا الموسم، سجّلت الفرق 21% من الأهداف عبر تلك التسديدات خلال خمس مباريات، حيث كانت مواجهة «النمور» و«الزعيم» هي الأكثر حظاً بتسجيل هدفين خلالها، بواقع هدف «رائع» لكل فريق، وبين تلك الأهداف الـ7، تركت الضربات الحرة المباشرة «بصمتها» 3 مرات مقابل 4 أهداف جاءت عبر «الحركة»، ووقّعت القدم اليُمنى على 5 أهداف منها مقابل هدفين بواسطة اليسرى.

ومنذ انطلاق الموسم، تم تسجيل 32 هدفاً عبر التسديدات بعيدة المدى، بنسبة 12.8% من الحصاد التهديفي للجولات الـ10، وهو ما يزيد قليلاً على المعدل النهائي لتلك الأهداف في الموسم الماضي، الذي بلغ نسبة 12.36% بعد 26 جولة، وظهرت الركلات الثابتة في هذا المشهد الإجمالي الحالي بنسبة 18.75% بعدما تم تسجيل 6 أهداف عبرها حتى الآن.

يتصدّر «الفرسان» قائمة أكثر الفرق تسجيلاً لتلك الأهداف، حيث استغلها «عملاق القلعة الحمراء» في هز شباك منافسيه 6 مرات، يليه «النمور» و«الملك» بإجمالي 4 أهداف لكل منهما، ثم جاء «الإمبراطور» و«الزعيم» في المرتبة الثالثة بـ3 أهداف، بينما تساوت خمسة فرق في تسجيل هدفين، بداية من «فخر أبوظبي» مروراً بـ«العميد» و«السماوي» و«النسور» و«الصقور»، في حين أن «العنابي» و«الإعصار» لم يسجلا أي حضور في تلك القائمة.

من زاوية أخرى، اهتزت شباك «الراقي» بأكبر عدد من الأهداف بعيدة المدى، بالتساوي مع «البرتقالي»، حيث استقبل كل منهما 5 أهداف، لكن نسبتها اختلفت بين 31% من الأهداف التي تلقاها مرمى «الراقي» و20.8% لـ«البرتقالي»، كما استقبلت شباك «الزعيم» 4 أهداف مثلما كان الحال مع «العميد»، وسكن مرمى «الملك» 3 أهداف، في حين لم تعرف تلك الأهداف طريقها إلى شباك «الفرسان» أو «النسور».

ويملك فيديريكو كارتابيا «رقماً متميزاً» في هذا الصدد، إذ أنه اللاعب الوحيد الذي سجّل هدفين عبر تسديدات من خارج المنطقة، كما أنها تُمثّل ثُلثي أهدافه مع «الفرسان» في الدوري، حيث أحرز إجمالاً 3 أهداف، وجاء هدفا كارتابيا البعيدان من «الحركة»، أحدهما بيمناه والآخر بيسراه، بواقع هدف في الشوط الأول، ومثله في الثاني.

