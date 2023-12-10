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الرياضة

«بن دري» بطل كأس «تشرشل للبولو»

«بن دري» بطل كأس «تشرشل للبولو»
10 ديسمبر 2023 12:51

 
دبي (الاتحاد) 

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تُوج بن دري بطلاً لكأس ونستون تشرشل للبولو، التي ينظمها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بعد فوزه على «انكورا لامار» بأربعة أهداف مقابل هدفين ونصف هدف، في «نهائي مثير»، حضره أكثر من 5 آلاف متفرج، فيما فاز «أبوظبي» بقيادة فارس اليبهوني بكأس الترضية، وحل ثالثاً بعد الفوز على «أيه إم بنجاش» بسبعة أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف هدف، وشارك في البطولة 4 فرق بمعدل هانديكاب من 8 إلى 10 جول. 
وقام مارتن بيدرسن، رئيس مجلس إدارة «إيفزا دبي»، بتتويج الفرق الأربعة التي شاركت في الكأس الرئيسية وكأس الترضية، وهي «بن دري» البطل و«انكورا لامار» الوصيف، و«أبوظبي» الثالث، و«أيه أم بنجاش»، ونال مارتين روزاندال نجم «بن دري» جائزة أفضل لاعب، والمهر ريليكيا لخالد العمران جائزة أفضل خيل. 

 

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