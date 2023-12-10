الشارقة «الضيف الثقيل» خارج الديار



مراد المصري (دبي)



أثبت الشارقة مرة أخرى أنه «ضيف ثقيل»، كلما لعب خارج الديار هذا الموسم، بعدما تفوق على حتا 41، في ختام «الجولة العاشرة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليصل إلى «النقطة 14» التي يحصدها بعيداً عن ملعبه، ليكون الفريق الذي جمع أكبر عدد من النقاط من الفرق المضيفة.

ورغم أن «الملك» الأكثر لعباً خارج ملعبه «6 من أصل 9 مباريات» إلى الآن، ويملك «مؤجلة» أمام شباب الأهلي، فإنه يحسب له نجاحه في زياراته الخارجية، حيث حقق 4 انتصارات وتعادلين ومن دون أي خسارة، وفي المقابل تبدو «المعضلة» على ملعبه، حيث عرف الخسارة مرتين مقابل فوز «يتيم».

وجاء الفوز على «الإعصار» في توقيت مفصلي للفريق، تحت قيادة المدرب كوزمين أولاريو، الذي يعاني من الضغوطات بسبب سلسلة من 6 مباريات قبل ذلك، لم يعرف فيها الفوز بمختلف البطولات، مما كلفه الخروج من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ودوري أبطال آسيا على التوالي.

وشكلت المباراة انطلاقة مهمة للمهاجم عثمان كامارا الذي عانى مؤخراً من الإصابة، بعدما سجل أول «ثنائية» له هذا الموسم في الدوري، والثانية بعدما سبق له أن سجل «ثنائية»، مع اتحاد كلباء ضد النصر في أكتوبر 2021، وسجل هدفين بشكل متميز للغاية، ليعيد اكتساب الثقة مرة أخرى، في المقابل فإن موسى ماريجا لا يزال يعاني من «سوء الطالع»، وهو الذي أهدر ضربة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما تركها له زملاؤه، من أجل رفع معنوياته، دون أن يتمكن من ذلك، واكتفى بتسجيل هدفين فقط في الدوري منذ انضمامه إلى الفريق خلال الصيف الماضي.