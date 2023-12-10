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الرياضة

تبديلات شرودر «لغز محير»!

تبديلات شرودر «لغز محير»!
10 ديسمبر 2023 13:30

معتصم عبدالله (دبي)
للمباراة الثانية على التوالي، اكتفى السنغالي موسى ندياي لاعب النصر المقيم باللعب لأقل من نصف ساعة في التشكيلة الأساسية لفريقه أمام مضيفه خورفكان، التي انتهت بخسارة «العميد» 1-3، بقرار من مدربه الهولندي ألفريد شرودر، بعدما قرر استبداله في الدقيقة 29 مقابل دخول البديل خالد جلال، الذي غادر بدوره مستبدلاً في الدقيقة 46، وحل البديل سعود عبدالرزاق الذي غادر أيضاً الدقيقة 69 مقابل مشاركة علي عبدالعزيز.
وبدا الحصول على «البطاقة الصفراء» القاسم المشترك في التبديلات المتتالية للاعبي «العميد»، بعدما شملت الإنذارات، الثلاثي موسى ندياي في الدقيقة 4، خالد جلال في الدقيقة 33، سعود عبد الرزاق في الدقيقة 65، فيما مثل الإنذار الذي حصل عليه البوسني سمير مميسفيتش الاستثناء الوحيد بعد حصوله على بطاقة صفراء في الدقيقة 90.
وقال المدرب الهولندي تعليقاً على الخسارة أمام «النسور» ضمن الجولة العاشرة: «الخسارة غير مستحقة وكنا غير محظوظين بعدما خلقنا أكثر من 6 إلى 7 فرص محققة للتسجيل لم نستغلها بالشكل المطلوب، وظهرنا بشكل غير جيد والتنظيم لم يكن بالشكل المطلوب، وعلينا الاستمرار في العمل من أجل تحقيق نتائج إيجابية».
وأضاف: «نتيجة خسارة محبطة، ولكن علينا إغلاق صفحة المباراة الماضية سريعاً، والاستعداد للمباراة المقبلة أمام العين في إياب الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

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