الأحد 10 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

غزارة تهديفية وانتصارات «قياسية»!

غزارة تهديفية وانتصارات «قياسية»!
10 ديسمبر 2023 14:00

رضا سليم (دبي)
ضربت الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة، والتي وصلت إلى 33 هدفاً في 7 مباريات، وهي أعلى حصيلة لجولة من جولات الدوري من بداية الموسم، بسبب النتائج الكبيرة في عدد من المباريات والتي شهدت أحداثاً «دراماتيكية» خاصة خسارة الجزيرة أمام عجمان بخماسية للمرة الأولى في تاريخ لقاءات الفريقين في مشهد لن ينساه لاعبو الفريقين، وأيضاً فوز شباب الأهلي على الإمارات 7-0 وهو أكبر فوز لفريق في الدوري هذا الموسم، حيث كسر الرقم المسجل للعين بفوز على عجمان 6-0 بالجولة الثالثة، ومن النتائج الكبيرة أيضاً فوز الوصل على حتا 5-0 في الجولة السادسة وفوز الشارقة على بني ياس 5-0 في نفس الجولة.
والمثير أن جميع الفرق الفائزة والخاسرة سجلت أهدافاً في هذه الجولة، وشهدت 3 مباريات فقط 18 هدفاً وهي مباراة شباب الأهلي والإمارات والجزيرة وعجمان وحتا مع الشارقة والتي انتهت لمصلحة الأخير 4-1، كما شهدت هذه الجولة 10 أهداف تم تسجيلها بأقدام 5 لاعبين فقط سجلوا ثنائيات، وكان الأبرز لاعبو الفرسان حيث سجل 3 لاعبين ثنائية في المباراة وهم بالا ويوري سيزار وحارب عبدالله فيما سجل عمر خربين ثنائية التعادل مع الوصل، وسجل كمارا لاعب الشارقة هو الآخر ثنائية في شباك حتا.
وعلى مستوى ترتيب الغزارة التهديفية في الجولات، تأتي الجولة السادسة في المركز الثاني برصيد 31 هدفاً، والرابعة في المركز الثالث برصيد 30 هدفاً، ثم الأولى الثانية برصيد 26 هدفاً وبعدها الجولة الثامنة برصيد 24 هدفاً، والثالثة 21 هدفاً، ثم الجولتان السابعة والتاسعة برصيد 20 هدفاً، وإن كان هناك مباراتان مؤجلتان للعين والشارقة في التاسعة بسبب مشاركتهم في دوري أبطال آسيا، فيما تحتفظ الجولة الخامسة بلقب الأقل تهديفاً برصيد 19 هدفاً. 
وشهد الدوري 250 هدفاً في 68 مباراة في 10 جولات حتى الآن بمعدل تهديف بلغ 3.67 هدف لكل مباراة ومن المتوقع أن تزيد هذه الجولات تهديفياً، بعد أن يلعب العين مع خورفكان والشارقة مع شباب الأهلي في المؤجلات يوم 20 ديسمبر الجاري. 
ويحتفظ لابا مهاجم العين بصدارة الهدافين برصيد 8 أهداف يليه 4 لاعبين برصيد 7 أهداف هم علي مبخوت لاعب الجزيرة وفابيو ليما لاعب الوصل وكايو لوكاس لاعب الشارقة وعمر خربين لاعب الوحدة. 

أخبار ذات صلة
أرقام كايو.. حتا «الضحية 15»!
«أدنوك للمحترفين» يحتفل بـ «الأوائل»
دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
عجمان
شباب الأهلي
آخر الأخبار
أبوظبي
علوم الدار
توقعات بانخفاض درجات الحرارة غدا
اليوم 17:08
خلال COP28..  الإمارات والبرازيل تطلقان مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة
خلال COP28..  الإمارات والبرازيل تطلقان مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة
اليوم 17:02
أرقام كايو.. حتا «الضحية 15»!
الرياضة
أرقام كايو.. حتا «الضحية 15»!
اليوم 17:00
اعتماد القائمة النهائية للفائزين بعضوية «استشاري الشارقة»
علوم الدار
اعتماد القائمة النهائية للفائزين بعضوية «استشاري الشارقة»
اليوم 16:35
«الطاولة» يستعد لـ «الألعاب الخليجية» بمعسكر الصين
الرياضة
«الطاولة» يستعد لـ «الألعاب الخليجية» بمعسكر الصين
اليوم 16:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©