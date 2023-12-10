غزارة تهديفية وانتصارات «قياسية»!

رضا سليم (دبي)

ضربت الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة، والتي وصلت إلى 33 هدفاً في 7 مباريات، وهي أعلى حصيلة لجولة من جولات الدوري من بداية الموسم، بسبب النتائج الكبيرة في عدد من المباريات والتي شهدت أحداثاً «دراماتيكية» خاصة خسارة الجزيرة أمام عجمان بخماسية للمرة الأولى في تاريخ لقاءات الفريقين في مشهد لن ينساه لاعبو الفريقين، وأيضاً فوز شباب الأهلي على الإمارات 7-0 وهو أكبر فوز لفريق في الدوري هذا الموسم، حيث كسر الرقم المسجل للعين بفوز على عجمان 6-0 بالجولة الثالثة، ومن النتائج الكبيرة أيضاً فوز الوصل على حتا 5-0 في الجولة السادسة وفوز الشارقة على بني ياس 5-0 في نفس الجولة.

والمثير أن جميع الفرق الفائزة والخاسرة سجلت أهدافاً في هذه الجولة، وشهدت 3 مباريات فقط 18 هدفاً وهي مباراة شباب الأهلي والإمارات والجزيرة وعجمان وحتا مع الشارقة والتي انتهت لمصلحة الأخير 4-1، كما شهدت هذه الجولة 10 أهداف تم تسجيلها بأقدام 5 لاعبين فقط سجلوا ثنائيات، وكان الأبرز لاعبو الفرسان حيث سجل 3 لاعبين ثنائية في المباراة وهم بالا ويوري سيزار وحارب عبدالله فيما سجل عمر خربين ثنائية التعادل مع الوصل، وسجل كمارا لاعب الشارقة هو الآخر ثنائية في شباك حتا.

وعلى مستوى ترتيب الغزارة التهديفية في الجولات، تأتي الجولة السادسة في المركز الثاني برصيد 31 هدفاً، والرابعة في المركز الثالث برصيد 30 هدفاً، ثم الأولى الثانية برصيد 26 هدفاً وبعدها الجولة الثامنة برصيد 24 هدفاً، والثالثة 21 هدفاً، ثم الجولتان السابعة والتاسعة برصيد 20 هدفاً، وإن كان هناك مباراتان مؤجلتان للعين والشارقة في التاسعة بسبب مشاركتهم في دوري أبطال آسيا، فيما تحتفظ الجولة الخامسة بلقب الأقل تهديفاً برصيد 19 هدفاً.

وشهد الدوري 250 هدفاً في 68 مباراة في 10 جولات حتى الآن بمعدل تهديف بلغ 3.67 هدف لكل مباراة ومن المتوقع أن تزيد هذه الجولات تهديفياً، بعد أن يلعب العين مع خورفكان والشارقة مع شباب الأهلي في المؤجلات يوم 20 ديسمبر الجاري.

ويحتفظ لابا مهاجم العين بصدارة الهدافين برصيد 8 أهداف يليه 4 لاعبين برصيد 7 أهداف هم علي مبخوت لاعب الجزيرة وفابيو ليما لاعب الوصل وكايو لوكاس لاعب الشارقة وعمر خربين لاعب الوحدة.