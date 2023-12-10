«ليوا الدولي» يُسجل رقماً قياسياً في «الاستعراض» بـ160 سيارة

الظفرة (الاتحاد)

شهدت منافسات الاستعراض الحُر للسيارات، والتي أقيمت في أول يومين من مهرجان ليوا الدولي 2024 أعلى مستويات التميز والتفوق الفني للمشاركين في المنافسة، والذين وصلوا إلى قمة الإبداع في تقديم الحركات الاستعراضية المتميزة على حلبة الاستعراض في تل مرعب.

ووصل عدد السيارات المشاركة في كل فئات الاستعراض إلى 160 سيارة، وهو رقم كبير وقياسي في هذه المنافسة الاستعراضية، ووصل عدد المشاركين في فئة «التي» إلى 70 سيارة وفي فئة «الإس» إلى 51 سيارة وفي فئة «الإن» إلى 34 سيارة.

وفي فئة التي، تمكن ذياب ناصر الربيعي من تحقيق أجمل استعراض، وحل ثانياً محمد راشد الظاهري، وثالثاً محمد سالم الجنيبي، ورابعاً سعود راشد المري من قطر وخامساً فارس محمد الدرمكي.

وفي فئة الإن حل في المركز الأول محمد أحمد العوضي، ثم أحمد البلوشي، وخليفة خميس الكويتي، ومحمد راشد الظاهري وخالد البلوشي، وفي فئة الإس حل في المركز الأول من السعودية سلطان العقيلي، ثم محمد جمعة الذيب، ومحمد أحمد الدهماني، وخالد البلوشي ومحمد الجابري من عمان.

وحققت منافسات الاستعراض الحر في أول يومين أرقاماً كبيرة من ناحية المتابعين والحاضرين أيضاً لمتابعة فعاليات المهرجان القوي، والتي تستمر حتى نهاية ديسمبر الجاري، وتزينت منطقة مرعب بالحضور والمخيمات المنتشرة في كل أرجاء المنطقة، بالإضافة للخدمات المكتملة في المكان والبنية التحتية، التي تم وضعها في خدمة جماهير وزوار ورواد مرعب.

وتنطلق ابتداء من غدٍ الاثنين، تحديات مسابقة الصقور، والتي تستمر لثلاثة أيام متواصلة، وتعد هذه المنافسة فرصة كبيرة لمحبي التراث ومتابعي هذا النوع من الرياضات الشعبية للحضور والاستمتاع، كما أنها تجذب المحترفين والملاك في كل الفئات من أجل الحضور طوال الأيام الثلاثة المخصصة للمنافسة.

ومن المقرر أن تبدأ تفاصيل التحدي في تمام السابعة صباحاً، وتستمر حتى الثالثة بعد الظهر، وسيتم تخصيص اليوم الأول فئة الملاك - فرخ، في حين سيكون اليوم الثاني لفئة المحترفين - فرخ واليوم الثالث لفئة المحترفين - جرناس.

ووضع نادي ليوا الرياضي معايير مهمة لهذه المسابقة المتميزة مع تطبيق معايير عالمية للتحكيم ولكل مراحل الانطلاقة، والاستعانة أيضاً بأقوى التجهيزات الإلكترونية الحديثة والدقيقة من أجل التحكيم، وسيتم تطبيق نظام التلواح عبر المنافسة.

من جهته، عبر عبدالله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، عن سعادته الكبيرة بأن يصل عدد المشاركين في تحديات الاستعراض الحُر للسيارات إلى 160 سيارة، وأن يتجاوز كل أرقام المواسم السابقة في هذه الفئة، وقال: الوصول لهذا الرقم يعني أننا ماضون وبقوة في طريقنا نحو أرقام عالية هذا الموسم، وأن نحقق أعلى نسبة مشاركة في أكثر البطولات طوال أيام مرعب.

ووجه عبدالله بطي القبيسي الشكر لكل المشاركين في الاستعراض الحر لتطبيقهم كل القوانين واللوائح الخاصة بالمشاركة والالتزام بمعايير الأمن والسلامة وقال: من خلال المنافسات في أول يومين لم يكن هناك أي خروج عن الالتزام بالقوانين، ولذلك نحن سعداء بأن يصل متسابقونا لأعلى درجات الوعي بأهمية السلامة والأمان عبر المشاركة.

وتمنى عبدالله بطي القبيسي أن تقام منافسات الصقور في صورة إيجابية كما هو معتاد في كل موسم وبشكل يعكس القدرات الكبيرة لنادي ليوا الرياضي في تنظيم وإخراج الحدث المتميز في صورة مثالية خلال الأيام الثلاث المقبلة.