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الرياضة

خربين.. بصمة «أول ثنائية»

خربين.. بصمة «أول ثنائية»
10 ديسمبر 2023 15:30

 

مصطفى الديب (أبوظبي)

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نجح عمر خربين نجم الوحدة، في تحويل تأخر فريقه أمام الوصل «المتصدر» بهدفين إلى التعادل، ليخرج «العنابي» بـ «نقطة» بدلاً من خسارة «العلامة الكاملة»، ضمن قمة «الجولة العاشرة» من «دوري أدنوك للمحترفين».
واصطادت «النقطة» التي أسهم خربين في حصدها، بتسجيله هدفين، في أول «ثنائية» للاعب هذا الموسم، عصافير عدة بـ «حجر» واحد، منها استمرار «أصحاب السعادة» في «قلب المنافسة»، بعدم ابتعاد «الإمبراطور» بصدارة البطولة، وبقاء الفارق عند 7 نقاط، كما أن الوحدة حافظ على المركز الخامس بالتساوي مع الشارقة ولكل منهما 17 نقطة، كما أن خربين وصل إلى «الهدف السابع» له هذا الموسم، ليحتل المرتبة الثانية في ترتيب هدافي البطولة، ليكون قد حقق أهدافاً عامة للفريق، بالحفاظ على وجوده في «قلب المنافسة»، وشخصية في سباق لقب الهداف.
وظهر خربين بمستوى أكثر من رائع خلال المباراة التي تأخر فيها الوحدة بهدفين وكان الوصل الأفضل في انطلاقتها، وسجل النجم الكبير هدفين ليصل إلى 7 أهداف مع الفريق، خلال 9 مباريات خاضها مع الوحدة من أصل «10 جولات».
وسجل خربين 44 بالمائة من أهداف «العناب»ي هذا الموسم في «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث نجح في هز شباك المنافسين 7 مرات من أصل 16 مرة زار فيها الوحدة مرمى منافسيه، ليؤكد أنه هداف الفريق الكبير.
وتألق خربين بعد رحيل البرازيلي جواو بيدرو مهاجم «العنابي» إلى الدوري السعودي حيث أصبح الجهاز الفني يعتمد عليه بصفة أساسية.

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
الوصل
عمر خريبين
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