«تنس الحبتور» بين أريان وأنستاسيا



دبي (الاتحاد)



تأهلت الهولندية أريان هارتونو، والروسية أنستاسيا تيخونوفا، إلى نهائي الفردي، ضمن «النسخة 26» من بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات المقامة حالياً بملاعب فندق الحبتور جراند.

وجاء تأهل أريانا بعد فوزها على البريطانية هيزر واطسون 6-7 و6-3 و7-6، بعد مباراة ماراثونية استمرت 186 دقيقة، فيما تغلبت الروسية أنستاسيا تيخونوفا، على الأوزبكية نيجينا عبدالرحيموفا، في مباراة سريعة، استمرت ساعة ونصف الساعة، ودانت السيطرة فيها للاعبة الروسية التي فازت 6-0 و6-4.

وفي الزوجي، ودعت السلوفاكية فيرا هرونكاكوفا، والسلوفينية داليلا جاكوبوفيك، على يد البريطانية هيزر واطسون وزميلتها أوليفيا نيكولاس 6-0 و6-1، بعد مباراة سريعة استمرت 47 دقيقة فقط، ويلتقي الزوجي البريطاني في النهائي مع الزوجي المجري المصنف الأول على البطولة، والمكون من تيميا بابوس وفيرا زنوفيرفا.