«أدنوك للمحترفين» يحتفل بـ «الأوائل»



معتصم عبدالله (دبي)



شهدت «الجولة العاشرة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي أُسدل عليها الستار يوم السبت، احتفاليات متنوعة للمرة الأولى، تصدرتها احتفالية محمد عوض الله مهاجم خورفكان بأول هدف للاعب سوداني في «دوري المحترفين»، منذ أول نسخة موسم 2008- 2009، حينما سجل الهدف الثالث لفريقه أمام ضيفه النصر 3-1 على استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، وهي المباراة الأولى التي حقق فيها الصربي نيبوشا جوفوفيش مدرب «النسور» الفوز بالدوري في ظهوره الثالث مع الفريق.

وتلقى «الثنائي» عبدالرحمن العامري حارس الجزيرة، والإيراني مهدي قايدي صانع ألعاب اتحاد كلباء أول بطاقة حمراء في مشوارهما في الدوري، بعد طرد الأول ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 21 لمباراة فريقه أمام ضيفه عجمان 1-5، فيما تلقى قايدي الذي يخوض موسمه الثاني محلياً بطاقة حمراء مباشرة، قبل نهاية الشوط الأول لمباراة فريقه أمام ضيفه العين 2-2.

وشهدت مباراة شباب الأهلي أمام ضيفه الإمارات، والتي حسمها الأول بالفوز بسباعية نظيفة، تسجيل «الفرسان» لأسرع ثلاثية في مشواره في «دوري المحترفين» خلال أول ربع ساعة بفضل أهداف «الثنائي» جويلهرم في الدقيقتين 1 و13، ويوري في الدقيقة 6.

واحتفل المغربي سفيان رحيمي الذي سجل هدف التعادل للعين أمام مضيفه اتحاد كلباء 2-2، بأول هدف من ضربة حرة مباشرة لـ«الزعيم» في الدوري، خلال الموسم الحالي 2022- 2023، فيما احتفل البرازيلي كايو لوكاس لاعب الشارقة الذي يخوض موسمه الثامن في ملاعبنا بالتسجيل للمرة الأولى في مرمى حتا، حينما افتتح التسجيل من ضربة جزاء في الدقيقة 19 من المباراة التي انتهت بتفوق «الملك» بنتيجة 4-1.

الأوائل

- محمد عوض الله «خورفكان» أول سوداني يسجل في «المحترفين»

- الصربي نيبوشا جوفوفيش مدرب «النسور» يحتفل بالفوز بالأول

- عبدالرحمن العامري «الجزيرة» ومهدي قايدي «اتحاد كلباء» يتعرضان لأول طرد

- شباب الأهلي سجل للمرة الأولى ثلاثية في أول ربع ساعة أمام حتا

- سفيان رحيمي سجل أول هدف من ضربة حرة مباشرة للعين

- كايو لوكاس لاعب الشارقة سجل للمرة الأولى في مرمى حتا