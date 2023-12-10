أرقام كايو.. حتا «الضحية 15»!

علي معالي (دبي)

وصل البرازيلي كايو لوكاس مهاجم الشارقة إلى وصافة الهدافين بالرقم (7)، بعد نهاية الجولة العاشرة، بالهدف الذي افتتح به رباعية «الملك» في شباك حتا، وهو أول هدف لهذا اللاعب في شباك حتا بدوري المحترفين، ليصل بذلك عدد الفرق التي هز كايو شباكها إلى 15 فريقاً خلال مسيرته الاحترافية في ملاعبنا والتي بدأت مع العين.

ومع الشارقة صنع كايو لنفسه تاريخاً جديداً في الكثير من الأمور، حيث تخطى مع «الملك» رقمه الشخصي السابق الذي سجله باسم نادي العين بعدد 112 مباراة، حيث وصل حالياً إلى أبعد من ذلك بالوصول إلى رقم 130 مباراة، وشارك كايو في دوري المحترفين مع فريقه حتى الآن في 8 مباريات، بواقع 676 دقيقة، وسجل خلالها 7 أهداف.

وقبل انطلاقة هذا الموسم كانت معنويات اللاعب عالية، حيث قال: «أشعر بأنني مرتبط بملاعب الإمارات، وأتعهد ببذل أقصى الجهد في الموسم الجديد، من أجل قيادة الشارقة إلى الفوز بلقب الدوري، وليس سراً الكشف عن أن هدفنا الكبير يكمن في حصد الدرع، وقاتل الفريق في السنوات الأخيرة، إلا أن الأمر انتهى بالتركيز على الفوز بألقاب الكأس».

وشهد الموسم الماضي، نجاح كايو لوكاس في قيادة «الملك» إلى الفوز بأربعة ألقاب في 218 يوماً، هي «الكأس الأغلى» مرتين، والسوبر، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ولكن لم ينجح كايو في الحفاظ على لقب كأس مصرف أبوظبي، حيث ودع الفريق البطولة على يد اتحاد كلباء، وخرج من دوري أبطال آسيا، ولكن لا زالت الطموحات كبيرة في بقية منافسات الموسم المحلي.

يذكر أن المحطة الأولى للاعب البرازيلي كانت مع العين موسم 2016-2017، قادماً من كاشيما الياباني، واستمر في «قلعة البنفسج» حتى 2019، وعاد بعدها إلى بنفيكا، لكنه لم ينسجم، مكتفياً بـ 54 دقيقة فقط في 4 مباريات بالدوري البرتغالي، موسم 2019- 2020، وهو ما دفعه للانتقال إلى الشارقة في «الميركاتو الشتوي» ليصبح لاعباً لـ «الملك» عام 2020، وخاض في موسمه الأول 6 مباريات «531 دقيقة»، وسجل هدفين.

وفي الموسم التالي لعب 21 مباراة «1880 دقيقة»، وسجل 6 أهداف، وفي موسم 2021-2022 تألق كايو، وأحرز 14 هدفاً عندما شارك في 20 مباراة «1657 دقيقة»، وفي الموسم الماضي، سجل 9 أهداف بالدوري في 22 مباراة «1699 دقيقة».