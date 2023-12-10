«الملك جيمس» يصطاد «الكأس الجديدة»



لاس فيجاس (أ ف ب)



قاد ليبرون جيمس، الهداف التاريخي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، والمتألق أنتوني ديفيس، فريقهما لوس أنجلوس ليكرز للفوز بالنسخة الأولى من كأس «إن-سيزون» على حساب إنديانا بايسرز 123-109، على ملعب «تي-موبايل أرينا» في لاس فيجاس.

وظفر «الملك» جيمس الذي يحتفل ببلوغه سن الـ39 في الـ30 من الشهر الحالي بكأس المسابقة الحديثة، ليضيفها إلى سجله المثقّل بالإنجازات، بعدما سبق له أن توّج بلقب الدوري أربع مرات «2012 و2013 و2016 و2020»، إضافة إلى نيله لقب أفضل لاعب في الموسم المنتظم أربع مرات، وفوزه بذهبية أولمبيادي بكين 2008 ولندن 2012.

واختير جيمس الذي سجل 24 نقطة، وأضاف إليها 11 متابعة، و4 تمريرات حاسمة، أفضل لاعب في المسابقة، وحقق لقبه الثاني بقميص ليكرز، بعد فوزه بالدوري في فقاعة أورلاندو عام 2020، حيث أقيمت جميع المباريات بسبب تداعيات فيروس كورونا.

واستحدثت رابطة الدوري هذه المسابقة الجديدة هذا الموسم، حيث قُسّمت الأندية الثلاثون إلى ست مجموعات من خمسة، ولعب كل فريق مجموع أربع مباريات الشهر الماضي وتأهل المتصدرون الست إلى جانب أفضل وصيف في كل منطقة.

وتحتسب كل مباريات هذه الكأس الجديدة ضمن دوري «أن بي ايه» وترتيب الموسم العادي، باستثناء المباراة النهائية، وحصل كل لاعب في صفوف الفريق الفائز بالكأس على جائزة قدرها 500 ألف دولار.

قال جيمس أثناء احتفاله في الملعب مع زملائه «لقد صنعنا التاريخ، وفي أي وقت تكون فيه على الجانب الصحيح من التاريخ، عليك أن تستغل الفرصة، النسخة الأولى من الكأس هي من نصيب لوس أنجلوس ليكرز».

وإلى جانب جيمس الذي يخوض عامه الـ21 في «أن بي آيه»، تعملق ديفيس بتسجيله 41 نقطة والتقاطه 20 متابعة، وتمريره 5 كرات حاسمة، فيما أضاف أوستين ريفز 28 نقطة ودانجيلو راسل 13.

وعند الفريق الخاسر، برز تايريز هاليبرتون، إلا أن نقاطه الـ20 وتمريراته الحاسمة التي بلغت 11، لم تحل دون خسارة بايسرز الذي اصطدم بليكرز مصمم على الفوز، ويملك في صفوفه لاعبين يتمتعون بخبرة كبيرة.

وأسهم بنديكت ماثورين بـ20 نقطة، وأضاف آرون نسميث، وأوبي توبين 15 و13 نقطة توالياً لمصلحة بايسرز.