تتويج أبطال «الشاطئية» في «السلع البحري»



الظفرة (الاتحاد)



توجت اللجنة المنظمة لمهرجان السلع البحري، الفرق الفائزة في البطولات الشاطئية «كرة القدم، شد الحبل»، والتي انطلقت منافساتها في أول أيام المهرجان، بمشاركة 24 فريقاً على شاطئ مدينة السلع بمنطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

حضر التتويج على مسرح السوق الشعبي، عبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وذيبان محمد ذيبان المنصوري، والشاعر راشد بن فطيمة المنصوري، من أعيان المنطقة، بحضور المشاركين في الفرق وزوار المهرجان.

وأظهرت بطولة كرة القدم الشاطئية لفئة الكبار تقدم فريق «الشبهانة»، ليُتوج بلقب البطولة، ويعتلي المركز الأول، وتبعه «الظنة»، و«أبطال آسيا»، وشهدت البطولة منافسة بين 8 فرق شعبية من مختلف مدن الظفرة.

وفي كرة القدم الشاطئية لفئة الصغار، نال المركز الأول «القفاي»، وتبعه «براكه»، و«شعبية حمدان»، بمشاركة 8 فرق شعبية.

وفي شد الحبل، تنافست 8 فرق لمدة 4 أيام، وأسفرت التصفيات النهائية عن تقدم «القفاي» إلى المركز الأول، وتبعه «السلع»، و«الظنة».

وتوجت اللجنة المنظمة الفائزين في الدراجات الهوائية، والتي أقيمت في أرجاء مدينة السلع، إذ حصد المركز الأول سليمان مينوال، وتبعه سلطان عبدالله الحمادي، وعبدالله إبراهيم الحمادي.

وعلى صعيد آخر، أحييت الفنانة فاطمة زهرة العين والفنانة روضة حفلاً فنياً على مسرح السوق الشعبي في مهرجان السلع البحري، تضمن عدداً من الأغاني الوطنية والتراثية وعروضاً لفرقة أبوظبي للفنون الشعبية وسط حضور كبير من زوار المهرجان.