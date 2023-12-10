«الراقي» يسجل هدفه الأسرع في «المحترفين»

علي معالي (دبي)



أثبت البطائح جولة بعد أخرى، أنه مختلف في الموسم الثاني للفريق بـ «المحترفين»، رغم معاناته خلال الموسم الماضي حتى «الرمق الأخير»، إلا أنه يقدم كرة ونتائج رائعة، بجانب تحطيم العديد من الأرقام القياسية الخاصة.

نجح «الراقي» أمام بني ياس في تسجيل رقم قياسي جديداً، عندما بدأ التهديف في الدقيقة الثالثة، عن طريق محمد راشد «26 عاماً»، وهو أسرع هدف في تاريخ مشاركات البطائح بـ «المحترفين»، وراشد لاعب سابق لـ «السماوي»، وشارك معه لمدة 4 مواسم، بداية من 2019، قبل أن ينتقل إلى البطائح.

وقبل الانتقال إلى «السماوي»، دافع راشد عن ألوان الوحدة، وهدفه في شباك بني ياس هو الثاني له هذا الموسم، بعد أن أحرز هدفاً من ثلاثية «الراقي» أمام خورفكان، ضمن «الجولة الخامسة»، وانتهت المباراة 3-1.

والانتصار الرابع للفريق يعادل إنجاز الموسم الماضي، بعد 10 جولات أيضاً، والمعروف أن البطائح حقق 5 انتصارات فقط خلال 26 جولة بالدوري الأخير، ووصل الآن إلى المركز السادس «15 نقطة»، فيما حصد «12 نقطة» خلال الجولات نفسها بالموسم الماضي في الترتيب التاسع.