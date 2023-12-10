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الرياضة

«الفرسان» يتمسك بصدارة دوري الطائرة أمام «فخر أبوظبي»

«الفرسان» يتمسك بصدارة دوري الطائرة أمام «فخر أبوظبي»
10 ديسمبر 2023 19:30

معتصم عبدالله (دبي)
تمسك شباب الأهلي بصدارته لـ «دوري الرجال للكرة الطائرة»، بفوزه الصعب على مضيفه الجزيرة 3-2 في المواجهة، التي جمعت الفريقين مساء السبت على صالة «الجزيرة دوم»، في قمة «الجولة الخامسة»، والتي شهدت تفوق الوصل على ضيفه عجمان 3-2، وحتا أمام العين 3-2، فيما حسم بني ياس المواجهة أمام مضيفه النصر 3-1.
وسيطر «الفارق الضئيل» للأشواط على مشهد «الجولة الخامسة» في ثلاث من أربع مباريات انتهت بالفوز 3-2، وجاءت قمة الاثارة في مواجهة «فخر أبوظبي» وضيفه «الفرسان»، بعدما تقدم «الضيوف» بنتيجة الشوط الأول 25- 17، وكسب الجزيرة الشوط الثاني 25- 21، قبل أن يتقدم شباب الأهلي مجدداً بنتيجة 25- 21 في الشوط الثالث، وذهبت نتيجة الرابع للجزيرة 25- 23، ليحسم «الفرسان» المباراة بنتيجة الشوط الخامس 17- 15.
وأكمل شباب الأهلي بدر نقاطه بالوصول إلى 14 نقطة في الصدارة، فيما تمسك الوصل بمركز الوصافة برصيد 10 نقاط بالتغلب على عجمان 3-2، ورفع بني ياس «الثالث» رصيده إلى 9 نقاط بالفوز على النصر 3-1، فيما احتفل حتا بفوزه الأول معمقاً جراح مضيفه العين بالفوز 3-2.

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نتائج الجولة الخامسة
الجزيرة – شباب الأهلي 2- 3
النصر – بني ياس 1- 3
العين – حتا 2- 3
الوصل – عجمان 3- 2
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ترتيب الدوري
1- شباب الأهلي 14 نقطة
2- الوصل 10
3- بني ياس 9
4- الجزيرة 8
5- عجمان 6
6- النصر 6
7- العين 1
8- حتا 1

الكرة الطائرة
الجزيرة
شباب الأهلي
العين
حتا
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