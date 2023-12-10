«كريم» بطل كأس «أبوظبي الرياضي» في فرنسا

عصام السيد (الاتحاد)

أكد الجواد «كريم» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد، وقيادة مايكل فورست، حسن ترشيحه بفوز مستحق بسباق كأس مجلس أبوظبي الرياضي، الذي أقيم بمضمار باو الفرنسي برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سباقات المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وتنافس في السباق 8 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 2400 متر، وجائزته 18 ألف يورو، وكان «كريم» قد انطلق من البوابة الخامسة وظل في الصفوف الخلفية طوال مجريات السباق.

وفي الكوع الأخير قبل الخط المستقيم، تنافست الخيول بقوة لاقتناص اللقب، قبل أن ينقض «كريم» بقيادة مايكل فورست على الصدارة ليتفوق بفارق 1,25 طول عن «بيتي عتيقا» لدانييل لاكييف، بإشراف أوليفر تريجوديت، وقيادة جوليوم جود جاي.

وسجل «كريم» البالغ من العمر أربع سنوات والمنحدر من نسل «جاسكو دو كايرو»، زمناً وقدره 2:46:50 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «جافار دو بروجريه» لعون العيدروس، بإشراف المدرب كي بيلسون، وقيادة هوجو موسان.