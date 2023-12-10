ألونسو.. «ألم الظهر»



برشلونة (أ ف ب)



يغيب مدافع برشلونة ماركوس ألونسو عن «ديربي كاتالونيا» ضد جيرونا، ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، في منافسات المرحلة السادسة عشرة «الأحد»، وذلك بسبب آلامٍ في أسفل الظهر.

وقال النادي في بيان إن ألونسو الذي غاب عن الفوز على أتلتيكو مدريد 1-0 في المرحلة الماضية «يعاني آلاماً أسفل الظهر»، من دون أن يُحدّد حامل لقب الدوري مدة غيابه، مشيراً إلى أن «تطوّره يُحدّد إمكانية توفّره للعب) لاحقاً».

وينضم ألونسو في قائمة الغائبين إلى حارس المرمى الألماني مارك - أندريه تير شتيجن الذي خضع لجراحة جراء إصابة في أسفل الظهر، وسيغيب عن الملاعب حتى نهاية فبراير المقبل، والمدافع إينيجو مارتينيس المصاب في فخذه الأيمن.

ويملك جيرونا فرصة الارتقاء إلى قمة الترتيب على حساب ريال مدريد المتصدر بفارق نقطة والذي تعادل مع ريال بيتيس 1-1 السبت، في حال فوزه على برشلونة الثالث «34 نقطة»، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.