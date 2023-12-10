13 ميدالية إماراتية في «آسيوية» الفنون القتالية

المنامة (الاتحاد)

سجل المنتخب الوطني للفنون القتالية المختلطة بداية استثنائية، خلال اليوم الأول من مشاركتهم في بطولة آسيا للفنون القتالية المختلطة، حيث قدّم أبناء الوطن أداءً قوياً ومهارات فريدة، مكنتهم من تحقيق الانتصارات، وحصد 13 ميدالية.

وانطلقت البطولة أمس، وتستمر إلى 16 ديسمبر الحالي، في صالة مدينة خليفة الرياضية بالمنامة.

واستهلّت البطولة فعالياتها بمنافسات فئتي الأشبال ب «14-15 عاماً»، والبراعم ج «12-13 عاماً»، بمشاركة 238 لاعباً ولاعبة، يمثلون 16 دولة.

ونجح البطل سيف البلوشي في تسجيل بداية قوية للمنتخب، حيث حاز المركز الأول في فئة الأشبال وزن 40 كجم، بعد فوزه على البحريني سعود إبراهيم، خلال مباراة حماسية استمرت دقيقتين و43 ثانية.

وسرعان ما توالت انتصارات لاعبي المنتخب الوطني محرزين مراكز متقدمة، ومعززين رصيد الدولة من الميداليات.

وحصد عبدالله الدرمكي فضية فئة الأشبال ب وزن 44 كجم، وراكان اليماحي ومعد الحوسني ذهبية وبرونزية فئة البراعم ج وزن 34 كجم على التوالي، وحاز علي محمد النجار ذهبية فئة البراعم ج وزن 40 كجم.

كما تألق حمدان محمد النجار وزايد الحمادي وسيطرا على منافسات فئة الأشبال ب لوزن 48 كجم، وحصدا الميداليتين الذهبية والفضية على التوالي.

وحصد سالم الحمود ذهبية فئة الأشبال ب وزن 77.1 كجم، بينما تألقت غلا الحمادي بذهبية الأشبال ب وزن 44 كجم.

وفاز ثاني المهيري بذهبية فئة الأشبال ب وزن 62 كجم لينال عبدالله أنديز فضية الفئة ذاتها.

ونال يوسف الخوري فضية فئة الأشبال ب وزن 67 كجم، وأضافت عفراء المطوع ذهبية فئة الأشبال ب وزن 48 كجم إلى سلسلة الإنجازات.

وقال محمد الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة باتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: «أظهر أبطالنا عزيمة راسخة ومهارات فذة، تعكس سعيهم الدائم نحو التميز، وروحهم القتالية العالية، وتتماشى مع التزامنا بالارتقاء بالرياضة في الدولة، وشهدنا موسماً استثنائياً جاء ثمرة الجهود الدؤوبة التي بذلها رياضيونا واستعداداتهم القوية لخوض النزالات في مختلف الاستحقاقات، وتؤكد إنجازات منتخبنا جدارتهم بالثقة، وأنهم على الطريق الصحيح لمواصلة مسيرة الإنجازات».

بدوره، قال سيف البلوشي صاحب ذهبية فئة الأشبال وزن 40 كجم: «يأتي الفوز بفضل الدعم من الاتحاد، الذي منحني الثقة، ومدني بالقوة لأواصل تدريباتي، وأتمكن أخيراً من إحراز النصر ورفع علم الإمارات عالياً، ويشرفني إهداء هذه الميدالية إلى اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، لتكون بمثابة شكر وعرفان على الدعم المتواصل لي ولجميع زملائي الرياضيين».

وقالت غلا الحمادي: «سعيدة للغاية بإحراز الميدالية الذهبية في هذه البطولة، وأهدي الإنجاز إلى قيادتنا الرشيدة واتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، والذين لولا دعمهم المتواصل وتوجيهاتهم ما كنا بلغنا هذه المرحلة المشرفة للرياضة الإماراتية، وأشعر بالرضا عن الأداء الذي قدمته، ولا سيما أنني أختتم هذا الموسم بمستوى متميز».