مؤتمر صحفي لكأس سلطان بن زايد للبولو

غنتوت (الاتحاد)

يعقد نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، اليوم، مؤتمراً صحفياً بمقره للإعلان عن تفاصيل النسخة الرابعة من كأس سلطان بن زايد للبولو، التي تقام برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، خلال الفترة من 12 إلى 23 ديسمبر الحالي، وبمستوى هانديكاب 6-8 جول.

ويحمل أنكورا لقب النسخة الماضية، كما تكشف اللجنة المنظمة للبطولة عن تفاصيل استعدادات النادي لتنظيم البطولة والفرق المشاركة، والفعاليات التي تقام في حفل الختام.

وأكد خالد سعيد المرزوقي، المدير التنفيذي للنادي، رئيس اللجنة المنظمة، أن استمرار تنظيم البطولة السنوية يتجدد بتوجيهات مباشرة من سمو رئيس النادي، والذي يمثل قيم الوفاء والتقدير للمغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي قدم الكثير لرياضة الإمارات بشكل عام وللفروسية والتراث بشكل خاص، لذلك يحرص النادي على تنظيمها سنوياً، تخليداً لذكراه العطرة، وعرفاناً بدوره ومساهمته في دعم رياضة وتراث الإمارات في مختلف المجالات.