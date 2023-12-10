أندرسون بطل «الجولة الختامية» في «مونديال الفورمولا- 1»

الشارقة (الاتحاد)

حصد السويدي جوناس أندرسون لقب الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1»، بالشارقة، وجاء إريك ستارك متسابق زورق الفيكتوري وصيفاً، وزورق «أبوظبي 2»، بقيادة النجم ثاني القمزي في المركز الثالث.

وعزز أندرسون بهذه النتيجة صدارته للبطولة والترتيب العام بوصوله إلى «النقطة 83»، بعدما حسم لقب الموسم قبل الجولة الختامية، وجاء «زورق الفيكتوري»، بقيادة إريك ستارك، في المركز الثاني بوصوله إلى «النقطة 50»، ومن بعده الفرنسي بيتر مورين وله «42 نقطة».

وتمكن فريق أبوظبي من حصد المركز الثاني على لقب الفرق، بالإضافة إلى الوصول إلى المركز الثاني على مستوى العالم، في السرعة عن طريق زورق «أبوظبي 1»، بقيادة شون تورنتي، حتى تكون للفريق «بصمة قوية» مع نهاية الجولة.

وانطلق السباق في الساعة الثالثة بعد ظهر أمس، ومنذ الدورة الأولى، تمكن جوناس أندرسون من السيطرة على المركز الأول، مستفيداً من حصوله على المركز الأول في «أفضل زمن»، وتقدم ثاني القمزي أكثر من مركز مع مراحل السباق المختلفة، ليصل في ختام السباق إلى المركز الثالث، ومنصة التتويج، في جولة الختام بالشارقة.

وشهد السباق انقلاب زورق الإيطالي ألبرتو كامبراتو، مع خروج عدد من الزوارق في مختلف مراحل المنافسة، ويكمل السباق 14 زورقاً.

من جهته، هنأ سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية ثاني القمزي، على وصوله إلى منصة التتويج في الختام، ورغم أن الفريق تعرض للكثير من العقبات خلال الموسم، إلا أنه أنهى البطولة في مراكز متقدمة، وبالحصول على وصافة العالم في لقب الفرق، وفي لقب السرعة، بالإضافة إلى إنهاء القمزي السباق في المركز الثالث.

وتعرض زورق «أبوظبي 1»، بقيادة شون تورنتي، لحادث خلال سباقات السبرنت، مما تسبب في عدم مشاركته في السباق الرئيسي للجولة.