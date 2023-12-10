العرياني يعانق «الذهب» في «البندقية 50»

العين (الاتحاد)

أحرز بطلنا البارالمبي عبدالله سلطان العرياني المركز الأول والميدالية والذهبية، لمسابقة البندقية 50 متر سكتون ثلاثة أوضاع مختلط الفئة SH1، ضمن كأس العالم للرماية البارالمبية، التي تقام برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانيّة، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بتنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في نادي العين الفروسية وللرماية والجولف، وتستمر إلى 17 ديسمبر بمشاركة 213 لاعباً ولاعبة من 20 دولة.

وتفوق العرياني على كل منافسيه، محققاً 460.5 نقطة، وفاز بالمركز الثاني والميدالية الفضية السويدية آنا بنسيون «452.3، وذهبت البرونزية إلى الكوري الجنوبي لي جان جو «441.3 نقطة».

وقام اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، يرافقه عبد الله الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بتتويج الفائزين بالميداليات.

وهنأ محمد الهاملي رئيس مجلس إدارة اللجنة البارلمبية الإماراتية، البطل عبد الله سلطان العرياني، بتحقيقه «الذهبية»، مشيداً بتنظيم واحتضان البطولة للمرة السابعة في أبوظبي. وقال: يسعدنا المشاركة وحضور البطولة، ونشهد تميز بطلنا الذهبي عبد الله سلطان العرياني، وتحقيقه هذا الإنجاز الذي يستحقه، ونتمنى له ولكافة أبطالنا المؤهلين إلى دورة باريس البارالمبية 2024 كل التوفيق، ونتوقع لهم حصد إنجاز جديد لرياضة أصحاب الهمم الإماراتية.

ورفع الهاملي أسمى آيات الشكر والتقدير، إلى سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، لدعم سموه المتواصل لإقامة البطولة، مبدياً الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، على ما يقدمه سموه من رعاية ودعم للأبطال أصحاب الهمم منتسبي المؤسسة ودعم سموه لاستضافة وتنظيم سلسلة بطولات كأس العالم للرماية البارالمبية بمدينة العين.

وأكد محمد الهاملي أهمية الإعداد الجيد لأبطالنا المؤهلين لباريس 2024، لأن رياضة الرماية تحديداً تحتاج للممارسة والاحتكاك، مشيداً بالتعاون القائم بين اللجنة البارالمبية الإماراتية، وكافة أندية أصحاب الهمم بالدولة، وعلى رأسها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والتي تحرص على توفير الإعداد المتميز لكافة الأبطال.

وقال سيف النعيمي مدير نادي العين لأصحاب الهمم، عضو اللجنة العليا المنظمة، إن البطولة تضم منافسة بين أفضل الرماة من مختلف دول العالم، الأمر الذي يدل على تميز الإمارات وأبوظبي في احتضان الحدث للمرة السابعة.