الظفرة يستعيد «ذاكرة الانتصارات» في «الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

استعاد الظفرة ذاكرة الفوز الغائبة في دوري الدرجة الأولى، بعد التعادل في الجولتين الماضيتين أمام دبا 0-0، والذيد 2-2، وتغلب على سيتي 2-0 في المباراة التي أُقيمت على استاد حمدان بن زايد آل نهيان، في انطلاق «الجولة 11»، والتي شهدت فوز جلف يوناتيد على التعاون 1-0، ويونايتد أمام جلف أف سي 2-0، فيما عاد مسافي بالنقاط الثلاث من ملعب مصفوت 1-0.

ويدين «الفارس» في فوزه الأول تحت قيادة مدربه البرازيلي باولو كاميلي الذي تولى المهمة خلفاً للوطني عبدالله مسفر، لـ «ثنائية» الإنجليزي توناني أفوبي في الدقيقتين 52 من ضربة جزاء و82 على التوالي، ليرفع رصيده إلى 9 أهداف، معززاً صدارته لقائمة الهدافين، في الوقت الذي رفع فيه فريقه رصيده إلى «22 نقطة»، في المركز الثاني، مقابل 4 نقاط لسيتي صاحب المركز قبل الأخير.

وتستكمل «الجولة 11» اليوم، بمباريات دبا والحمرية، الرمس والعربي، الذيد والجزيرة الحمراء، الفجيرة ودبا الحصن، فيما يغيب العروبة المتصدر برصيد 28 نقطة من 10 مباريات عن الجولة بداعي الراحة.