أتكينز يحصد لقب بطولة العالم للسبارتن في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اختُتمت بنجاح باهر فعاليات بطولة العالم للسبارتن 2023، التي استضافها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع سبارتن - العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز، والتي أقيمت منافستها في صحراء الوثبة، بالقرب من منتجع وسبا الوثبة الصحراوي، في صحراء الوثبة، من 8 إلى 10 ديسمبر، بمشاركة الآلاف من أكثر من 70 دولة حول العالم. وتُوّج الكندي رايان أتكنز بلقب بطولة العالم للسبارتن «رجال»، بعد أن نجح في قطع مسافة سباق الـ 21 كم بزمن 1:54:13 ساعة، وتبعه الفرنسي جريجوري باسيليكو، والدنماركي نيكولاج دام، فيما نجحت السلوفاكية إيستر هورتوباجيوفا من حصد لقب السيدات بزمن 2:22:41 ساعة، وتبعتها الكندية ليندسي ويبستر، والفلبينية ساندي منشي.

وفي منافسات الفرق فاز الفريق التشيكي الذي تكون من «رومان توث وكلارا لاكوجيكوفا وبافل هيردينا» ببطولة العالم للسبارتن، بعد أن قطعوا مسافات السباق البالغة 3 كم بزمن 19:51 دقيقة، وتبعه الفريق السلوفاكي المكون من «إيستر هورتوباجيوفا وجان فليدر وبيتر كنيجا، والفريق الدنماركي المكون من «نيكولاج دام وأيدا ماثليد وليون كوفيود».

توج الفائزين عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وجو دي سينا مؤسس سبارتن والرئيس التنفيذي، وسهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي.

وقال سهيل العريفي: «سعداء بالنجاح الباهر الذي حققته النسخة الثالثة من بطولة العالم للسبارتن 2023 التي أقيمت فعالياتها للسنة الثانية على التوالي في صحراء الوثبة».

وأضاف: «نشكر كل من أسهم في نجاح الحدث العالمي الذي استقطب الآلاف من المشاركين من جميع أنحاء العالم، ضمن أجواء من التحدي والإثارة والإصرار لتخطي العقبات والحواجز التي نُصبت عبر التلال الرملية الساحرة، لتثبت أبوظبي مجدداً قدرتها على تنظيم كبريات الفعاليات العالمية الرياضية وفقاً لأعلى المعايير الاحترافية، وتركت بطولة العالم لسبارتن 2023 ذكرى لا تنسى في قلوب المشاركين والمنظمين والجماهير الغفيرة المتابعة، عبر العديد من السباقات المتنوعة التي تتناسب واللياقة البدنية للجميع.

من جانبه، قال أتكينز: كان الأمر مؤثراً بالنسبة لي، لأنني كنت في المركز الثاني، فأخطأ أقرب منافس لي في رمي رمحه، وتمكنت من رمي الرمح بطريقة أفضل، مستفيداً من تدريباتي الصارمة على الرمي، وتمكنت من بلوغ خط النهاية قبله».

وقال رومان توث، قائد الفريق التشيكي الفائز في سباق التتابع: «كان لدينا منافسون أقوياء للغاية وذوو قدرة تنافسية عالية، لذلك كان الوصول إلى خط النهاية أمراً صعباً للغاية، ولكننا نجحنا في ذلك، وهذه المرة الثانية التي نتنافس فيها في بطولة العالم للسبارتن، وحصلنا على المركز الرابع العام الماضي، لذلك من المؤكد أنه من الجيد أن نصل إلى المركز الأول هذا العام».

وتضمن جدول اليوم الأخير من البطولة السباق المفتوح 10 كيلومترات، بالإضافة إلى سباقات الأطفال، ليسدل الستار على بطولة العالم للسبارتن بأبوظبي التي حققت نجاحاً كبيراً، والتي لم تستعرض فقط السباقات الرياضية الاستثنائية، ولكنها احتفلت أيضاً بالعناصر الثقافية، بعد التفاعل مع أحداث مهرجان الشيخ زايد، حيث استمتع المشاركون بالعروض التراثية والموسيقية والفنية، وكافة الفعاليات التي يقدمها المهرجان على مدار اليوم.