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الرياضة

«المغاوير» تُحلق بكأس رئيس الدولة لـ«عمالقة القدرة»

تتويج الفائزين بالمراكز الأولى (الاتحاد)
11 ديسمبر 2023 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

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حلقت إسطبلات المغاوير، العائدة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة والتحمل في سباق عمالقة القدرة، والذي أقيم بقرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم، فعاليات، بمشاركة 135 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة.
وأهدى الفارس الهندي جانبات سينج إسطبلات المغاوير لقب سباق العمالقة، الذي امتد لمسافة 100 كلم، على صهوة الجواد «فن لاميجوري» قاطعاً المسافة الكلية في 4:07:11 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 24.42 كلم/ ساعة.
وحل في المركز الثاني الفارس حميد مطر المزروعي على صهوة «بوندي اتجنان» لإسطبلات «إم 7»، قاطعاً المسافة في 4:09:15 ساعة، فيما حل في المركز الثالث الفارس راشد سالم الفارسي على صهوة الجواد «فيدور المونسيور» وهو أيضاً لإسطبلات المغاوير، وسجل 4:09:21 ساعة.
ونظم السباقات التي استمرت على مدى 3 أيام اتحاد الفروسية والسباق، واشتملت بجانب سباق العمالقة على سباقي الإسطبلات الخاصة الذي أقيم في الافتتاح يوم الجمعة والسيدات الذي أقيم السبت.
وشهد السباق الذي خصص للفرسان بوزن 70 كلجم بحد أدني، تنافساً قوياً من الفرسان الذين لم يشاركوا لفترة طويلة في السباقات، وتمكن بطل السباق من تحقيق اللقب بجدارة بعد أن قدم أداء قوياً، فقد حل ثالثاً في المرحلة الأولى، لكنه تصدر الثانية، وحافظ على صدارته حتى خط النهاية في المرحلة الأخيرة، ليتوج بأول ألقابه في سباقات القدرة.
شهد السباق وتوج الفائزين أحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية، وعبد الله النقبي مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد، ومحمد الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة.
وينظم اتحاد الفروسية والسباق يوم غدٍ «الثلاثاء» أيضاً في قرية بوذيب العالمية للقدرة، سباقين تأهيليين، الأول دولي لمسافة 100 كلم، والثاني أيضاً دولي لمسافة 120 كلم.

كأس رئيس الدولة
هزاع بن زايد
أبوظبي
قرية الإمارات العالمية للقدرة
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