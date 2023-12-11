جيرونا «يؤدب» برشلونة بـ «رباعية تاريخية»



مدريد (أ ف ب)

واصل جيرونا مغامرته الرائعة هذا الموسم، وعاد إلى الصدارة مجدداً، وذلك بفوز تاريخي هو الأول له على برشلونة جاره «الكاتالوني» العملاق بنتيجة 4-2، على ملعب الأخير، في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ودخل جيرونا اللقاء، وهو في الوصافة، بفارق نقطة خلف ريال مدريد المتعادل مع ريال بيتيس 1-1، واستفاد على أكمل وجه من تعثر النادي الملكي، كي يزيحه عن الصدارة التي كان يتقاسمهما معه، متقدماً على الفريق الوحيد الذي تغلب عليه هذا الموسم بفارق نقطتين.

وبخسارته الأولى أمام جاره الذي فاجأ الجميع هذا الموسم، مني برشلونة بالهزيمة الثانية للموسم، وتراجع للمركز الرابع لمصلحة أتلتيكو مدريد، وبات متخلفاً عن فريق المدرب ميتشل بفارق سبع نقاط.

ورغم بدايته الإيجابية ووصوله مرات عدة إلى منطقة ضيفه، وجد برشلونة نفسه متخلفاً في الدقيقة 12. بهدف أوكراني «بحت»، عبر أرتيم دوفبيك الذي وصلته الكرة من عرضية لمواطنه فيكتور تسيجانكوف، بعدما كسر الأخير مصيدة التسلل، سددها لتتحول من القائم الأيمن إلى داخل شباك الحارس إنياكي بينيا.

وكان البرازيلي رافينيا قريباً من إدراك التعادل، بعد تمريرة طولية من البرتغالي جواو كانسيلو، لكن الحارس الأرجنتيني باولو جاتسانيجا تدخل ببراعة لإنقاذ الموقف.

إلا أنه سرعان ما أنحنى أمام البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي ارتقى عالياً لتحويل الكرة القادمة من ضربة ركنية برأسه في الشباك «19»، منهياً بذلك صيامه عن التهديف مع العملاق الكاتالوني منذ 12 نوفمبر ومسجلاً هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم.

وكاد جيرونا أن يستعيد تقدمه، حين تلاعب دوفبيك بالمدافعين الدنماركي أندرياس كريستينسن والأوروجوياني رونالد أراوخو، قبل أن يمرر الكرة إلى ميجيل جوتييريس الذي سددها لكن بينيا تألق في إنقاذ فريقه «27».

وبعدما أضاع فرصة وهو في مكان مناسب للتسجيل بتسديده الكرة بجانب القائم الأيسر، عوض ميجيل جوتييريس، وأعاد جيرونا إلى المقدمة، بعد مجهود فردي وتسديدة من مشارف المنطقة، عجز بينيا عن صدها «40».

وبدأ برشلونة الشوط الثاني باحثاً عن العودة إلى أجواء اللقاء، وكان قريباً من تحقيق مبتغاه، بتسديدة بعيدة من الهولندي فرنكي دي يونج، لكن الحارس جاتسانيجا كان على الموعد لإنقاذ فريقه «51».



وحاول تشافي تدارك الموقف فزج بالثلاثي فيران توريس ولامين جمال وأليكس بالدي، ما أنعش الفريق الذي، وكان قريباً من إدراك التعادل، عبر الألماني إيلكاي جوندوجان، لكن محاولته مرت قريبة من القائم الأيسر «68».

ووجه جيرونا الضربة القاضية لجاره، عندما أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 80، عبر البديل فاليري إسترادا، بعدما وصلته الكرة من تمريرة رأسية للبديل الآخر الأوروجوياني كريستيان ستواني.

ورغم نجاح جوندوجان في تقليص الفارق، بعد تمريرة من فيران توريس «92»، صمد جيرونا أمام الضغط، ورد بالهدف الرابع القاضي الذي سجله ستواني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، عندما تلقف الكرة عند القائم الأيسر، بعد عرضية من جوتييريس، وضعها في الشباك من زاوية صعبة بمساعدة من المدافع البرتغالي جواو كانسيلو.

واستفاد أتلتيكو مدريد من سقوط برشلونة، كي يصعد إلى المركز الثالث بفارق الأهداف عن النادي الكاتالوني، وذلك بفوزه على ضيفه ألميريا متذيّل الترتيب 2-1، وسجّل ألفارو موراتا الهدف الأوّل «17»، وأضاف الأرجنتيني أنخيل كوريا الهدف الثاني «22»، فيما سجّل البرازيلي ليو باتيستاو هدف ألميريا «62».

ويأتي فوز أتلتيكو قبل مواجهة لاتسيو الإيطالي الأربعاء المقبل ضمن الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، لحسم الصدارة بينهما.

وفشل ألميريا بتحقيق فوزه الأوّل هذا الموسم، ليبقى الفريق الوحيد الذي لم يُحقّق أي فوز «4 تعادلات و12 خسارة» في الدوريات الخمسة الكبرى.

وخيَّم على المرحلة خبر وفاة مشجع في المدرجات، خلال مباراة غرناطة وضيفه أتلتيك بلباو، ما أدى إلى اتخاذ قرار بإيقافها نهائياً في الدقيقة 18، حين كان الفريق الضيف متقدماً 1-0 وفق ما أفاد الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وقال بلباو في بيان إن رابطة الدوري والناديين «اتفقوا على تعليق المباراة»، مقدما تعازيه لأقارب المتوفى، وكشف غرناطة أن أحد مشجعيه كان ضحية لجلطة دماغية، وفق ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإسبانية.