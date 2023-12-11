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ليفركوزن وشتوتجارت.. «صدام الكأس»

ليفركوزن وشتوتجارت.. «صدام الكأس»
11 ديسمبر 2023 09:23

 
ميونيخ (أ ف ب) 

تعد مواجهة باير ليفركوزن وشتوتجارت الأبرز في ربع نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم بموجب القرعة، وانتهت مباراة القمة بين الفريقين في الدوري المحلي، بالتعادل 1-1، ليبتعد ليفركوزن في الصدارة، بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونيخ الذي سقط سقوطاً مدوياً أمام اينتراخت فرانكفورت 1-5، علماً أن الفريق البافاري يملك مباراة مؤجلة مع أونيون برلين بسبب الثلوج الأسبوع الماضي، ويخوضها في 24 يناير.
في المقابل، يواجه ساربروكن من الدرجة الثالثة، ومفاجأة هذه المسابقة هذا الموسم، بعد إخراجه بايرن ميونيخ وآينتراخت فرانكفورت توالياً في الدورين السابقين، فريقاً آخر من الدرجة الأولى هو بوروسيا مونشنجلادباخ، ويقام ربع النهائي 30 و31 يناير و6 و7 فبراير المقبلين.

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المباريات

ساربروكن - بوروسيا مونشنجلادباخ
هرتا برلين - كايزرسلاوترن
باير ليفركوزن - شتوتجارت
سانت باولي - فورتونا دوسلدروف

كأس ألمانيا
شتوتجارت
باير ليفركوزن
بايرن ميونيخ
مونشنجلادباخ
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