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الرياضة

الاتحاد يختار «بديل» فيليبي في «مونديال الأندية»

الاتحاد يختار «بديل» فيليبي في «مونديال الأندية»
11 ديسمبر 2023 09:25

 
الرياض (أ ف ب) 

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أعلن نادي الاتحاد السعودي، تلقيه موافقة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، على استبدال اللاعب لويس فيليبي المصاب من قائمته المشاركة بمونديال الأندية.
وقال نادي الاتحاد في بيان إنه سيتم تسجيل سويلم المنهالي بدلاً من البرازيلي لويس فليبي الذي تعرض للإصابة ويغيب عن المشاركة في كأس العالم للأندية.
ويلتقي فريق الاتحاد نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلاندي «الثلاثاء»، في افتتاح كأس العالم للأندية.
ويلعب الفائز من مواجهة الاتحاد ضد أوكلاند أمام الأهلي المصري مساء الجمعة المقبل، في ربع نهائي مونديال الأندية المقام في جدة.

السعودية
جدة
مونديال الأندية
الاتحاد السعودي
الأهلي المصري
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