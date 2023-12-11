«ذئاب روما» يغرق في «اللون الأحمر»!



روما (رويتر)

تعادل روما 1-1 مع ضيفه فيورنتينا، في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، رغم خوضه لمعظم الشوط الثاني، وهو يعاني من نقص عددي، بعد طرد نيكولا زاليفسكي وروميلو لوكاكو.

وسجل لوكاكو بعد خمس دقائق من البداية بضربة رأس متقنة من مدى قريب، بعد تمريرة عرضية متقنة من باولو ديبالا، وتلقى زاليفسكي لاعب روما البطاقة الصفراء الثانية، ليطرد في الدقيقة 64، قبل أن يدرك فيورنتينا التعادل بعدها بدقيقتين، عندما سجل لوكاس مارتينيز كوارتا بضربة رأس بعد تمريرة عرضية.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة، تدخل لوكاكو على كريستيان كوامي لاعب فيورنتينا ليحصل على بطاقة حمراء مباشرة.

ووقع حادث مقلق لجوزيه مورينيو مدرب روما في منتصف الشوط الأول، عندما بدا أن ديبالا، الذي يعاني من الإصابات هذا الموسم، تعرض لالتواء في الركبة خلال التحام ليتم استبداله مباشرة.

ورغم مواجهة ضغط مستمر من فيورنتينا، صمد روما باللجوء للدفاع القوي وتصدى الحارس روي باتريسيو لبعض الكرات بشكل ممتاز.

وأبلغ فينشينزو إيتاليانو مدرب فيورنتينا منصة دازون «تراجع عدد روما إلى تسعة لاعبين فقط لبضع دقائق قبل النهاية، وكان الشوط الثاني بأكمله استثنائياً، وحاولنا بكل الطرق لإعادة إيقاعنا إلى المسار الصحيح، بعد اتباع النهج الخاطئ في البداية، وهو ما استفاد منه روما إلى أقصى حد».

ورفض مورينيو ولاعبو روما التحدث إلى وسائل الإعلام بعد المباراة.

ويحتل روما المركز الرابع برصيد 25 نقطة، متراجعاً بفارق أربع نقاط عن ميلان صاحب المركز الثالث، ويتأخر بفارق 13 نقطة عن إنتر ميلان متصدر الدوري، ويحتل فيورنتينا المركز السابع برصيد 24 نقطة.

وفاز بولونيا 2-1 على مضيفه سالرنيتانا، بفضل ثنائية مبكرة من يوشوا زيركزي، ليتقدم للمركز الخامس برصيد 25 نقطة متساوياً مع روما.