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الرياضة

أنستاسيا بطلة النسخة 26 لـ «تنس الحبتور»

أنستاسيا بطلة النسخة 26 لـ «تنس الحبتور»
11 ديسمبر 2023 10:43

رضا سليم (دبي) 
توجت الروسية أنستاسيا تيخونوفا بلقب مسابقة الفردي ضمن بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات في نسختها الـ 26، التي أقيمت بملاعب التنس بفندق الحبتور جراند، بعد فوزها في المباراة النهائية على الهولندية أريان هارتونو بمجموعتين دون رد وبنتيجة (6-1 و6-4)، في مباراة استمرت (84 دقيقة)، ونالت أريان المركز الثاني. 
وتوج الزوجي المجري المكون من تيميا بابوس وزميلتها فيرا زفوناريفا لقب بطولة الزوجي بعد فوزه على الزوجي البريطاني المكون من أوليفيا نيكولاس وزميلتها هيزر واطسون بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، (6-1 و2-6 و10-7) في مباراة استمرت (73 دقيقة).
حضر الختام ومراسم التتويج الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد التنس وخلف أحمد الحبتور رئيس مجموعة الحبتور، وأحمد عبد الملك نائب رئيس اتحاد الإمارات للتنس ونورة العتيبة وعلي الزايدي القنصل العام الكويتي بدبي ونورة بدور مديرة البطولة. 
وشهد حفل الختام تكريم الفائزين والفائزات في البطولة المفتوحة للمواطنين والمقيمين والتي تضمنت 11 مسابقة، هي تحت 12 سنة إناث وذكور وتحت 14 إناث وذكور وتحت 16 إناث وذكور وتحت 18 إناث وذكور والرجال والسيدات والرواد فوق 35 سنة. 
وأعربت الروسية أنستاسيا عن سعادتها بالفوز بلقب الفردي، وقالت:« قضيت أسبوعاً مميزاً في دبي بصرف النظر عن النتائج ومعظم المباريات كانت قوية وجيدة وكان هناك مباريات ماراثونية، امتدت لأكثر من 3 ساعات، وسأحرص على المشاركة في العام المقبل للدفاع عن اللقب».
ووجهت الهولندية أريان الشكر إلى خلف الحبتور وفريق العمل بالبطولة وقالت: قدمت أفضل ما لدي وسعيدة بنتائجي وكل الشكر للجمهور الذي تابعنا باهتمام.
ووجه خلف الحبتور رئيس مجموعة الحبتور الشكر إلى الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد التنس على حضوره المباراة النهائية والحفل الختامي، وقدم التهنئة للفائزات، كما وجه الشكر إلى الاتحاد الدولي للتنس، واتحاد الإمارات للتنس، على تعاونهما ودعمهما الفني للبطولة، وإلى فريق العمل بالبطولة، والمتطوعين وأسرة فندق الحبتور جراند الذين بذلوا جهوداً كبيرة، حتى يخرج هذا العرس العالمي بهذه الصورة الرائعة في دبي. 
وأشاد أحمد عبد الملك نائب رئيس اتحاد التنس باهتمام خلف الحبتور ودعمه للتنس، وقال: اتحاد التنس يولي هذه البطولة أهمية خاصة ويقدم كل الدعم الفني لها خاصة أن البطولة تحققت نجاحات متلاحقة من عام لآخر.
وأعرب علي الزايدي القنصل الكويتي بدبي عن سعادته بحضوره نهائي البطولة بدعوة كريمة من خلف الحبتور موجهاً الشكر له وقال: هذا الدعم والاهتمام ليس بغريب على خلف الحبتور ولم يقتصر على المجال الرياضي فحسب بل امتد لقطاعات كثيرة أخرى، مشيداً بتواجد هذا الكم من اللاعبات الصاعدات بالبطولة متمنياً أن تستمر هذه البطولات، التي تخلق أجواء مجتمعية رائعة. 

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