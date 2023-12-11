«أطلس 12» بطل «المحامل الشراعية» في «السلع البحري»



أبوظبي (الاتحاد)



تُوج المحمل «أطلس 12»، لمالكه النوخذة أحمد راشد جمعة السويدي، بلقب سباق المحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، في ختام فعاليات مهرجان السلع البحري في نسخته الثالثة، الذي أقيم برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وجاء في المركز الثاني «زلزال 217» لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، وبقيادة النوخذة محمد عبد الله محمد المرزوقي، وحل في المركز الثالث «طوفان 21» لمالكه حمد راشد محمد الرميثي، وبقيادة النوخذة أحمد إسماعيل أحمد المرزوقي».

وانطلق السباق من جزيرة الياسات لمسافة 15 ميلاً بحرياً، في اتجاه خط النهاية على مياه شاطئ مدينة السلع، وبمشاركة أكثر من 100 محمل، التي شقت طريقها تصارع الأمواج بقوة، من أجل الوصول إلى خط النهاية أولاً، وسط متابعة الجماهير، وتشجيع محبي السباقات التراثية من على الشاطئ.



توج الفائزين ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعبيد المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وزايد ساري المزروعي رئيس قسم الفعاليات في اللجنة، وخليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية.

من جانبه، أشاد ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، بدعم القيادة الرشيدة اللامحدود للمهرجانات والفعاليات والأنشطة التي تعزز جهود الحفاظ على التراث البحري، ومن ضمنها السباقات التراثية بكل فئاتها، وثمن رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لمهرجان السلع البحري في نسخته الثالثة.

وقال: السباقات التراثية التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وهي سباقا براكة للبوانيش والمحامل الشراعية لفئة 43 قدماً، ضمن فعاليات مهرجان السلع البحري، مثلت إضافة جيدة لبرنامج المهرجان، وقدمت صورة دقيقة لتفاصيل هذه السباقات، وقيمتها التراثية، ومنحت المتابعين الفرصة للتعرف على هذا الإرث الذي حرص الأجداد والآباء على نقله للأجيال، ليحمله أبناء الوطن في المستقبل.

وأضاف: الشكر إلى لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، لحرصها على استمرار الشراكة مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتعزيزها من خلال قيام النادي بتنظيم السباقات التراثية في كل المناسبات بأبوظبي.

وأشاد المهيري بالحضور الجماهيري الكبير لأنشطة مهرجان السلع البحري، خاصة في السباقات التراثية والتفاعل مع كل الفعاليات التي صممت بدقة لتلبي تطلعات أهل مدينة السلع، وكل المشاركين.