الإثنين 11 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

قائدي يشارك مع «النمور» أمام «الإمبراطور»

قائدي يشارك مع «النمور» أمام «الإمبراطور»
11 ديسمبر 2023 11:00

فيصل النقبي (كلباء)
ألغت لجنة الاعتراضات على قرارات التحكيم في رابطة دوري المحترفين، البطاقة الحمراء على اللاعب الإيراني مهدي قائدي مهاجم اتحاد كلباء بعد الاعتراض الرسمي من قبل شركة اتحاد كلباء لكرة القدم على طرده أمام العين في الجولة الماضية من الدوري، وسيكون جاهزاً للمشاركة أمام الوصل في الجولة المقبلة.
كما سيمنح الجهاز الفني لفريق اتحاد كلباء بقيادة فرهاد مجيدي، الفرصة للبرازيلي الشاب ليناردو سبادايسو في خط الوسط، وذلك للاستعداد بالشكل الأمثل لمباراة الوصل الصعبة في الجولة الحادية عشرة من دوري أدنوك للمحترفين.
كما سيجري تغييرات في خط الدفاع والوسط لصعوبة المنافس ووجود عدد كبير من اللاعبين المميزين في صفوفه.
وحصد الفريق أربع نقاط خلال جولتين السابقتين، وهي محصلة جيدة، حيث سجل الفريق ستة أهداف بمعدل ثلاثة أهداف كل مباراة تحت قيادة مجيدي الفنية.

أخبار ذات صلة
كلية ليوا تدشن سلسلة فعاليات أكاديمية لتعزيز الاستدامة
نهيان بن مبارك يحضر أفراح الصيعري
دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
الوصل
مهدي قائدي
العين
آخر الأخبار
"النقل المتكامل" يوفر النقل المستدام من وإلى مؤتمر الأطراف "كوب 28"
علوم الدار
"النقل المتكامل" يوفر النقل المستدام من وإلى مؤتمر الأطراف "كوب 28"
اليوم 11:35
عواصف ثلجية في الصين تغلق الطرق وتأخر الرحلات الجوية
الأخبار العالمية
عواصف ثلجية في الصين تغلق الطرق وتأخر الرحلات الجوية
اليوم 11:30
«أطلس 12» بطل «المحامل الشراعية» في «السلع البحري»
الرياضة
«أطلس 12» بطل «المحامل الشراعية» في «السلع البحري»
اليوم 11:30
"أقدر" يستعرض مبادراته البيئية في COP28
علوم الدار
"أقدر" يستعرض مبادراته البيئية في COP28
اليوم 11:21
قائدي يشارك مع «النمور» أمام «الإمبراطور»
الرياضة
قائدي يشارك مع «النمور» أمام «الإمبراطور»
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©