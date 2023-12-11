قائدي يشارك مع «النمور» أمام «الإمبراطور»

فيصل النقبي (كلباء)

ألغت لجنة الاعتراضات على قرارات التحكيم في رابطة دوري المحترفين، البطاقة الحمراء على اللاعب الإيراني مهدي قائدي مهاجم اتحاد كلباء بعد الاعتراض الرسمي من قبل شركة اتحاد كلباء لكرة القدم على طرده أمام العين في الجولة الماضية من الدوري، وسيكون جاهزاً للمشاركة أمام الوصل في الجولة المقبلة.

كما سيمنح الجهاز الفني لفريق اتحاد كلباء بقيادة فرهاد مجيدي، الفرصة للبرازيلي الشاب ليناردو سبادايسو في خط الوسط، وذلك للاستعداد بالشكل الأمثل لمباراة الوصل الصعبة في الجولة الحادية عشرة من دوري أدنوك للمحترفين.

كما سيجري تغييرات في خط الدفاع والوسط لصعوبة المنافس ووجود عدد كبير من اللاعبين المميزين في صفوفه.

وحصد الفريق أربع نقاط خلال جولتين السابقتين، وهي محصلة جيدة، حيث سجل الفريق ستة أهداف بمعدل ثلاثة أهداف كل مباراة تحت قيادة مجيدي الفنية.