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الرياضة

«البقي تورك» يخطف الأنظار في «مرعب»

«البقي تورك» يخطف الأنظار في «مرعب»
11 ديسمبر 2023 13:00

 
الظفرة (الاتحاد)

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حقق سباق «البقي تورك» في مهرجان ليوا الدولي 2024 مستويات فنية عالية وكبيرة، عبر المنافسة القوية لكسر الأرقام، وحصد أعلى المراكز من خلال التحدي، وأقيمت سباقات «البقي تورك» في منطقة تل مرعب، بمشاركة قوية من المتسابقين والمشاركين عبر البطولة.
وأحرز المركز الأول في المنافسة سعيد بن ضحاك، وتبعه ناصر الحاي، وماجد المنصوري، وعبد الله مطر الظاهري، وإسماعيل محمد الياسي.
وبدأت المنافسة في الساعة السادسة مساء، لكسر الزمن في كل محاولة، وتم منح كل متسابق محاولتين للوصول إلى الزمن الأفضل.
ووجه ماجد المنصوري أحد المشاركين في البطولة الشكر والإشادة باللجنة المنظمة للبطولة، لما قامت به من دور كبير لإنجاح المنافسات في كل البطولات التي انطلقت من اليوم الأول في مرعب، وقال: قدمت لنا اللجنة المنظمة تنظيماً متميزاً في كل مراحل سباق البقي تورك، ومنحتنا مساحة مناسبة من أجل المنافسة وتقديم أفضل مستوى.
وأكد ماجد المنصوري أن منافسات مرعب تحظى بإقبال ومشاركة من محبي هذه الفئة، وهي من الفئات التي تلقى رواجاً عالياً في أوساط الشباب العاشق لرياضات البر.
وتستمر منافسات وتحديات البطولات المختلفة في مهرجان ليوا الدولي، حيث تدخل مسابقة الصقور يومها الثاني، مع انطلاق الأشواط الخاصة بالمحترفين - فرخ  يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن نشاهد 4 أشوط مختلفة في المنافسة المتميزة والتي تحظى بإقبال كبير من محبي وعشاق مسابقات الصقور، وبشكل عام تدخل منافسات مهرجان ليوا الدولي يومها الخامس عبر سلسلة التحديات والبطولات المتواصلة حتى 31 ديسمبر الحالي.

الإمارات
أبوظبي
تل مرعب
مهرجان ليوا الدولي
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