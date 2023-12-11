«الإمبراطور» ينتزع قمة «دوري 21» بـ «ريمونتادا»

معتصم عبدالله (دبي)



حول الوصل تأخره أمام ضيفه الوحدة بهدف إلى فوز 3-1، لينتزع صدارة ترتيب دوري المحترفين تحت 21 عاماً، برصيد 22 نقطة، مستفيداً من تعثر العين «المتراجع» إلى «الوصافة»، بالتعادل مع اتحاد كلباء 1-1، فيما شهدت بقية مباريات «الجولة العاشرة» فوز الجزيرة «الثالث» على مضيفه عجمان 3-2، وشباب الأهلي على الإمارات 3-2، وبني ياس على البطائح 2-1، والشارقة أمام حتا 3-1، فيما حسم التعادل 1-1 لقاء النصر وخورفكان.

وأرتقى «الإمبراطور» إلى صدارة «دوري 21» للمرة الأولى، بعدما نجح في تحويل تأخره أمام ضيفه «العنابي» بهدف منصور المنهالي في الدقيقة 33، إلى فوز 3-1 بفضل أهداف محمد فؤاد في الدقيقة 46، عبدالله الشامسي في الدقيقة 86، دانيل مارتينيز في الدقيقة 92، ليرفع «الأصفر» رصيده إلى «22 نقطة» من 10 مباريات، فيما بقى الوحدة برصيد «17 نقطة»، وتراجع إلى المركز الخامس.

وفقد «الزعيم» صدارته المستمرة للدوري عقب التعادل أمام ضيفه «النمور» 1-1، وسجل منصور الشامسي مدافع العين هدف اتحاد كلباء بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 48، وأدرك ريلوانو سركي التعادل في الدقيقة 95، وشهدت المباراة طرد برايان راميريز لاعب اتحاد كلباء في الدقيقة 93، ليرفع العين رصيده إلى 21 نقطة من 9 مباريات ويتراجع إلى «الوصافة»، مقابل 19 نقطة لاتحاد كلباء «الرابع».

وتقدم الجزيرة إلى المركز الثالث، بالفوز خراج قواعده أمام مضيفه عجمان 3-2، وسجل أهداف «فخر أبوظبي» كارلوس زاباتا في الدقيقة 19، وعلي المعمري «هدفين» في الدقيقتين 78 و94، فيما أحرز هدفي «البرتقالي» سعد الهداني في الدقيقة 75، وياسين جابري في الدقيقة 88، ورفع الجزيرة رصيده إلى «21 نقطة»، في المركز الثالث، مقابل «10 نقاط » لعجمان العاشر.

وعلى استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، سجل خليفة العبادلة مهاجم شباب الأهلي الهدف الأول في مباراة فريقه أمام مضيفه «الصقور» 3-2، ليرفع رصيده الشخصي إلى 6 أهداف ويعتلي صدارة قائمة هدافي «دوري 21»، بالتساوي مع محمد البلوشي مهاجم اتحاد كلباء، ومنحت نتيجة الفوز «الفرسان» ثلاث نقاط، ليرتقي إلى المركز السابع برصيد «15 نقطة»، فيما تأزم موقف «الصقور» في المركز الأخير برصيد 3 نقاط، وشهدت المباراة طرد علي خالد سالم لاعب وسط «الفرسان» بالإنذار الثاني في الدقيقة 70، وسيف الزعابي لاعب وسط «الصقور» بالإنذار الثاني أيضاً في الدقيقة 78.

وتتواصل منافسات «دوري تحت 21» بإقامة مباريات «الجولة 11» يومي السبت والأحد المقبلين، حيث يلتقي في اليوم الأول شباب الأهلي وبني ياس، البطائح وحتا، الجزيرة والإمارات، خورفكان والشارقة، وتختتم الجولة الأحد بمباريات النصر وعجمان، اتحاد كلباء والوصل، وقمة الوحدة والعين.

نتائج «الجولة العاشرة»



بني ياس – البطائح 2-1

الإمارات – شباب الأهلي 2-3

عجمان – الجزيرة 2-3

الوصل – الوحدة 3-1

الشارقة – حتا 3-1

العين – اتحاد كلباء 1-1

النصر – خورفكان 1-1

ترتيب الصدارة



الوصل 22 نقطة «10 مباريات»

العين 21 نقطة «9 مباريات»

الجزيرة 21 نقطة «10 مباريات»

اتحاد كلباء 19 نقطة «10 مباريات»

الهدافون

خليفة العبادلة «شباب الأهلي»: 6

محمد البلوشي «اتحاد كلباء»: 6

عيسى خلفان «العين»: 5

برونو أوليفيرا «الجزيرة»: 5