52 هدفاً في دوري أكاديميات عجمان

عجمان (الاتحاد)

شهدت مباريات الجولة الثالثة لبطولة دوري «بوكاري سوت» للأكاديميات الخاصة لكرة القدم، والتي ينظمها مركز كواترو الرياضي في عجمان في ملاعبه برعاية «بوكاري سوت»، 8 مباريات في فئتي تحت 12 و14 سنة، أسفرت عن 52 هدفاً.

وحقق فريق الأكاديمية الأرجنتينية «أ» فوزاً عريضاً على فريق أكاديمية دولفين «أ» بنتيجة 9-4، فيما فاز فريق أكاديمية ريتش تارجيت على أكاديمية المستقبل 4-3، ويتصدر فريق أكاديمية المستقبل، المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، والثاني أكاديمية نادي العين «ب»، برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن أكاديمية ريتش تارجيت، والأكاديمية الأرجنتينية في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، وتحتل أكاديمية دولفين «أ» المركز الأخير من دون رصيد، وتستأنف مباريات المجموعة السبت المقبل بمواجهتين، تجمع الأولى، الأكاديمية الأرجنتينية، وأكاديمية ريتش تارجيت، ويلتقي في المباراة الثانية، أكاديمية نادي العين مع أكاديمية دولفين.

وفي المجموعة الثانية، فاز فريق الأكاديمية الأرجنتينية «ب» على أكاديمية دولفين «ب»، 3-2، فيما تغلب فريق أكاديمية المجد على أكاديمية النادي الأهلي 6-1، ويتصدر فريق أكاديمية نادي العين «أ»، قمة المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن أكاديمية النادي الأهلي، والثالث أكاديمية المجد برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الأكاديمية الأرجنتينية «ب» وأكاديمية دولفين «ب» في المركز الأخير من دون رصيد، ويلتقي السبت المقبل، الأكاديمية الأرجنتينية «ب»، وأكاديمية المجد، فيما يلتقي أكاديمية نادي العين «أ» مع أكاديمية دولفين «ب».

وفي فئة تحت 14 سنة، شهدت المجموعة الأولى فوز أكاديمية دولفين على الأكاديمية الأرجنتينية «أ» 6-0، فيما حقق فريق أكاديمية أهداف الفوز على أكاديمية بالرس 4-1، ويتصدر فريق أكاديمية العين «ب» قمة المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن أكاديمية دولفين ثم الأكاديمية الأرجنتينية في المركز الثالث برصيد 3 نقاط متساويا مع فرق أكاديمية أهداف، بينما أكاديمية بالرس في المركز الأخير من دون رصيد، ويلتقي يوم السبت فريقا الأكاديمية الأرجنتينية «أ» وأكاديمية بالرس، وتجمع المواجهة الثانية بين أكاديمية العين «ب»، وأكاديمية دولفين.

وفي المجموعة الثانية من نفس الفئة، فاز فريق الأكاديمية الأرجنتينية «ب» على أكاديمية تالنت 2-1، وفاز فريق أكاديمية المجد على أكاديمية النادي الأهلي 3-2، ويتصدر فريق أكاديمية العين «أ»، قمة المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن أكاديمية النادي الأهلي ثاني المجموعة، والثالث الأكاديمية الأرجنتينية «ب»، برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن أكاديمية المجد صاحبة ثم أكاديمية تالنت الأخير، ويلتقي في الجولة الرابعة، الأكاديمية الأرجنتينية «ب» مع أكاديمية المجد وأكاديمية نادي العين «أ» مع أكاديمية تالنت يوم السبت المقبل.