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الرياضة

نيبوشا يجهز «النسور» لـ«الثلاثية المضغوطة»

نيبوشا يجهز «النسور» لـ«الثلاثية المضغوطة»
11 ديسمبر 2023 13:30

فيصل النقبي (خورفكان)
وضع نيبوشا مدرب خورفكان خطة بدنية وفنية خاصة، من أجل الاستعداد للمباريات الثلاث المضغوطة خلال الأيام المقبلة، والبداية من لقاء الشارقة يوم 16 ديسمبر، ثم تعقبها المباراة المؤجلة أمام العين بتاريخ 20 ثم مباراة الوحدة بتاريخ 24 ديسمبر، وكلها من المباريات الصعبة، والتي تتطلب الاستعداد الأمثل والتركيز العالي لكل عناصر الفريق.
وطالب المدرب لاعبيه ببذل أقصى درجات الجهد من أجل تخطي عقبة هذه المباريات الصعبة والحصول على بعض النقاط المهمة منها، وذلك لتحسين نتائج الفريق وتقدمه في جدول الترتيب.
ونجح المدرب في تحقيق أول فوز له تحت قيادته الفنية أمام النصر، وحقق النقاط الثلاث المهمة بعد فشله في الجولتين السابقتين.

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