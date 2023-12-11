«الإيقاع الجماعي» يتفوق على «الهاتريك اليتيم» في الدوري!



مراد المصري (دبي)



يثير تسجيل «هاتريك» واحد إلى الآن، بعد 10 جولات، من «دوري أدنوك للمحترفين»، التساؤل حول جودة المهاجمين الموجودين في الأندية هذا الموسم، في وقت يعكس ربما الجماعية في الأداء بين الفرق، وعدم التركيز على لاعب بذاته، من أجل إحراز الأهداف، ولكن يتم الوصول إلى المرمى، من خلال التعاون بين المجموعة.

وسجل المغربي وليد أزارو ثلاثة أهداف، خلال مباراة فريقه عجمان أمام اتحاد كلباء، في الجولة الرابعة من البطولة، ليكون «الهاتريك اليتيم» خلال 67 مباراة، رغم الغزارة التهديفية التي تصل إلى معدل 3.68 هدف للمباراة بمجموع 250 هدفاً.

وانعكس الأمر على قائمة الهدافين التي يحتلها لابا كودجو مهاجم العين برصيد 8 أهداف، أي بمعدل أقل من هدف للمباراة، ويليه 4 لاعبين من 4 أندية مختلفة، وهم كايو لوكاس «الشارقة»، وفابيو ليما «الوصل»، وعلي مبخوت «الجزيرة»، وعمر خربين «الوحدة»، ولكل منهم 7 أهداف.

ولعل واحدة من أبرز ملامح الأداء الجماعي، جاءت في «الجولة العاشرة» تحديداً، عندما توزعت الأهداف الـ 33 بين 28 لاعباً مختلفاً، منهم 5 لاعبين سجلوا «ثنائية»، بواقع 3 لاعبين في اللقاء نفسه، وهم بالا، ويوري سيزار، وحارب سهيل «شباب الأهلي» أمام الإمارات، وعثمان كامارا «الشارقة» أمام حتا، وعمر خربين «الوحدة» أمام الوصل، بمجموع 10 أهداف، فيما جاءت بقية الأهداف الـ 23 من لاعبين مختلفين.

ويمكن النظر إلى الأداء الجماعي للفريق، من وجود 158 تمريرة حاسمة، بنسبة مساهمة بلغت 64.5% من أصل الأهداف الـ 250، ورغم ذلك، فإن الجميع يمني النفس برؤية «مهاجم سوبر» في فريقه يسجل «غلة» أكبر من الأهداف الحالية التي تبدو حاضرة دائماً في أغلب مباريات الموسم، مع مواصلة «الإيقاع الجماعي» المتميز الذي يعكس حالة من النضج الكروي أيضاً.