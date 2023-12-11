الإثنين 11 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إيسايلا وعجمان.. «المنفعة المتبادلة»!

إيسايلا وعجمان.. «المنفعة المتبادلة»!
11 ديسمبر 2023 14:30

 
سلطان آل علي (دبي)

أخبار ذات صلة
الوحدة والوصل يحصدان جوائز «دوري الجماهير»
«الإيقاع الجماعي» يتفوق على «الهاتريك اليتيم» في الدوري!


حقق عجمان فوزاً تاريخياً كبيراً على الجزيرة بملعبه وبين جماهيره 5-1، ضمن «الجولة العاشرة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وجلب الانتصار «السعادة الاستثنائية» لـ «البرتقالي»، والمدرب الروماني إيسايلا تحديداً.
أكمل إيسايلا شهرين فقط في عجمان، منذ أكتوبر الماضي، بدلاً من كايو زاناردي، ومنذ ذلك الحين، والفريق في حالة إيجابية تصاعدية، تعكسها الأرقام والنتائج والأداء.
واحتل عجمان قبل مرحلة إيسايلا المركز قبل الأخير بـ «نقطة» وحيدة من 4 مباريات، منها 3 خسائر، وسجل 7 أهداف، واستقبل 18 هدفاً، ليكون وقتها أضعف دفاع في «دورينا»، منها الخسارة من العين بـ «سداسية».
«المحصلة الكارثية» جعلت إدارة عجمان تتخذ قراراً تاريخياً بأسرع إقالة لمدرب الفريق في «دوري المحترفين»، وذلك بعد 4 جولات.
وتبدو نتائج القرار مبشرة، وجمع عجمان 9 نقاط، خلال 6 جولات، وأصبح في المركز العاشر بالنقاط، ولم يخسر الفريق إلا مباراة أمام الوحدة بهدف، وتعادل مع الوصل «المتصدر» والبطائح وحتا 1-1، وتفوق على خورفكان والجزيرة، كما انخفض معدل استقبال الأهداف من 4.5 هدف كل مباراة إلى هدف كل مباراة، والانخفاض كبير جداً، فقد كان عجمان يستقبل أكثر من 4 أضعاف ما يستقبله الآن مع إيسايلا.
أما التهديف، سجل الفريق 10 أهداف خلال 6 مباريات، وهو معدل متقارب مع السابق، مع الأخذ بالاعتبار غياب الهداف أزارو عن الفريق، وهذا ما يدل على أنّ إيسايلا نظّم الجانب الدفاعي وهو سر قوته.
وفي الجانب الآخر، فإن الانتصار يعد خاصاً لإيسايلا، والذي سبق وأن قاد بني ياس لمدة 3 مواسم، ولم ينتصر «السماوي» في 6 مباريات خاضها أمام الجزيرة، حيث تعادل 3 مرات وخسر مثلها، كما أنه نافس الجزيرة على لقب الدوري موسم 2020-2012، إلا أن فشل في حصد اللقب، ويعتبر «فخر أبوظبي» أحد 3 فرق لم يستطع إيسايلا الفوز عليها إلى جانب الوحدة «6 مباريات» والبطائح «3 مباريات».

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
الجزيرة
دانييل إيسايلا
بني ياس
آخر الأخبار
«الأولمبياد الخاص» يتعاون مع «الجامعة الأميركية في دبي»
الرياضة
«الأولمبياد الخاص» يتعاون مع «الجامعة الأميركية في دبي»
اليوم 15:30
«إيجل هيلز» توقع اتفاقية مع «برود» الصينية
اقتصاد
«إيجل هيلز» توقع اتفاقية مع «برود» الصينية
اليوم 15:27
"قضاء أبوظبي" يطلق مبادرة توعوية للعمال تحت شعار "لمسات إنسانية"
علوم الدار
"قضاء أبوظبي" يطلق مبادرة توعوية للعمال تحت شعار "لمسات إنسانية"
اليوم 15:23
إستونيا تكشف عن خارطة طريق مناخية طموحة في COP28
علوم الدار
إستونيا تكشف عن خارطة طريق مناخية طموحة في COP28
اليوم 15:20
قتيلان في إطلاق نار بمدينة سيون السويسرية
الأخبار العالمية
قتيلان في إطلاق نار بمدينة سيون السويسرية
اليوم 15:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©