«أبوظبي» و«الحبتور» يدشنان كأس سلطان بن زايد للبولو



رضا سليم (دبي)



يدشن «أبوظبي» و«الحبتور»، الثلاثاء، «النسخة الرابعة» لكأس سلطان بن زايد للبولو، وينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتنسيق مع اتحاد اللعبة، وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات، وتستمر إلى 23 ديسمبر الجاري.

وأعلنت إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو عن تفاصيل النسخة الرابعة، خلال المؤتمر الصحفي بمقر النادي، حضره خالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي رئيس اللجنة المنظمة، وناصر الشامسي قائد «غنتوت للبولو»، وجوليو رافائيل مدير إدارة التسويق والاتصال في فنادق ومنتجعات جنة، وسانتياجو توريجيتار ممثل اتحاد البولو، وعدد من اللاعبين والشركاء.

وتشهد البطولة مشاركة 8 فرق بمعدل هانديكاب «6-8 جول»، وهي «الإمارات» بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، و«أبوظبي» بقيادة فارس اليبهوني، و«غنتوت» بقيادة ناصر الشامسي، و«الحبتور» بقيادة محمد الحبتور، و«بن دري» بقيادة محمد بن دري، و«أيه إم» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم، و«أستانسيا لامارا»، و«تراها».



ونقل خالد سعيد المرزوقي، تحيات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، مثمناً المشاركة الإيجابية في البطولة الغالية على كأس سلطان بن زايد للبولو، والتي تمثل نوعاً من الوفاء لأهل العطاء، مشيداً بدعم واهتمام مجلس أبوظبي الرياضي، برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، والذي أسهم في إنجاح البطولات الماضية، كما وجه الشكر إلى سمو رئيس نادي غنتوت للبولو وسباق الخيل، على رعايته الكريمة ومتابعته الشخصية لفعالياتها، وتوجيهات سموه المستمرة لإبراز البطولة.

وكشف المرزوقي عن تجهيز النادي لحفل ختام البطولة مبكراً، مؤكداً أن حفل الختام يتضمن عدداً من الفعاليات، والدخول بالمجان للجمهور الذي يحظى بجوائز عدة في مهرجان الختام، كما يتضمن الختام مباراة تحديد المركز الثالث والتي تسبق النهائي.

وقدم ناصر الشامسي كابتن غنتوت التهنئة إلى اتحاد البولو على استضافة الإمارات لكأس القارات 2026، بعد قرار الاتحاد الدولي خلال اجتماعه بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس بالإجماع، ويمثل تكريماً للجهود التأسيسية للبولو الإماراتي منذ التسعينيات، والتطور الذي شهدته اللعبة مؤخراً تحت مظلة الاتحاد.