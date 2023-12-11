اليونايتد وسان جيرمان.. «خطر الإقصاء»!



نيقوسيا (أ ف ب)

يواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي «خطر الإقصاء» من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، عندما يخوضان الجولة السادسة الأخيرة المقررة الثلاثاء والأربعاء أمام بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين توالياً.

ويدخل مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان الجولة الأخيرة في منافسة ثلاثية على البطاقة الثانية في مجموعتيهما، وإذا كان مصير النادي الباريسي، وصيف بطل نسخة 2020، بين يديه، كون الفوز يمنحه بطاقة العبور إلى ثمن النهائي، فإن «الشياطين الحمر» المتوج باللقب ثلاث مرات يحتاج إلى معجزة، لأن الانتصار على ملعب «مسرح الأحلام» قد لا يكون كافياً بالنسبة له.

يلعب مانشستر يونايتد، صاحب المركز الأخير في المجموعة الأولى، مع غريمه بايرن ميونيخ متصدرها وصاحب بطاقتها الأولى الثلاثاء، فيما يحل باريس سان جيرمان، ثاني مجموعة «الموت» السادسة، ضيفاً على بوروسيا دوتموند متصدرها وصاحب بطاقتها الأولى أيضاً.

يملك الفريق الإنجليزي أربع نقاط بفارق نقطة واحدة خلف منافسيه على البطاقة الثانية كوبنهاجن الدنماركي وغلطة سراي التركي اللذين يلتقيان في قمة نارية في العاصمة الدنماركية.

وسيكون اليونايتد، صاحب أفضل خط هجوم في المجموعة برصيد 12 هدفاً مقابل أسوأ خط دفاع «استقبلت شباكه 14 هدفاً»، مطالباً بالفوز، شرط تعثر كوبنهاجن وجالطة سراي، لضمان المركز الثاني وتأهله إلى ثمن النهائي، في حين أن فوز أحد الأخيرين سيمنحه المركز الثالث واستكمال مشواره القاري في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

ولن تكون مهمة اليونايتد سهلة، خصوصاً وأنه يستقبل فريقاً جريحاً مني بخسارة مذلة أمام أينتراخت فرانكفورت 1-5 في الدوري، وبالتالي سيكشر عن أنيابه أمام «الشياطين الحمر» لمصالحة جماهيره، والعودة إلى سكة الانتصارات، علماً أن «البافاري» لم يهزم لمدة ست سنوات في دور المجموعات.

بدوره مني اليونايتد بخسارة مذلة على ملعبه أمام بورنموث وبثلاثية نظيفة في الدوري.

وتميل كفة المواجهات المباشرة لمصلحة النادي البافاري الذي خرج فائزاً خمس مرات في المباريات العشر الأخيرة، فيما انتصر «الشياطين الحمر» مرتين فقط، أبرزها نهائي نسخة 1999 «2-1» في برشلونة.

وانتقد نجم يالونايتد السابق مايكل أوين الفريق، قائلا «لا توجد هوية في هذا الفريق، لا أعرف ما الذي يحاولون القيام به، فريق هجمات المرتدة، فريق استحواذ؟، ليس لدي أي فكرة عنهم».

في المقابل، قال مدربه الهولندي إريك تن هاج «كفريق، نحن لسنا جيدين بما فيه الكفاية، لنكون منتظمين في تحقيق النتائج الجيدة، علينا أن نعمل بشكل جماعي لتحسين ذلك».

في المقابل، سيكون فوز سان جيرمان، صاحب سبع نقاط، على دورتموند بطاقة عبوره إلى ثمن النهائي، بغض النظر عن نتيجة مباراة نيوكاسل وميلان «5 نقاط لكل منهما».

وتأهل 12 نادياً حتى الآن هي بايرن ميونيخ «المجموعة الأولى»، وأرسنال الإنجليزي وأيندهوفن الهولندي «الثانية» وريال مدريد الإسباني «الثالثة»، وريال سوسيداد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي «الرابعة»، وأتلتيكو مدريد الإسباني ولاتسيو الإيطالي «الخامسة»، وبوروسيا دورتموند «السادسة»، ومانشستر سيتي الإنجليزي ولايبزج الألماني «السابعة» وبرشلونة الإسباني «الثامنة».

وتبقى أربع بطاقات هي فضلاً عن المنافسة الثلاثية على تذكرتي المجموعتين الأولى والسادسة، بطاقتا المجموعتين الثالثة والثامنة.

ويبدو نابولي الإيطالي أقرب إلى اللحاق بريال مدريد عندما يستقبل سبورتينج براجا البرتغالي، حيث يكفيه التعادل.

في المجموعة الثامنة، يلتقي بورتو البرتغالي مع ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني في قمة لحسم البطاقة الثانية للمجموعة الثامنة.

ويملك الفريقان تسع نقاط، ويكفي الفريق البرتغالي التعادل، فيما يحتاج شاختار إلى الفوز.

وتتجه الأنظار إلى ملعب سان سيرو في ميلانو، حيث يلتقي الإنتر وصيف بطل النسخة الأخيرة مع ضيفه ريال سوسيداد في قمة حسم صدارة المجموعة الرابعة.

وضمن الفريقان تأهلهما إلى ثمن النهائي من دون أي خسارة مع جمعهما 11 نقطة، وهما تعادلا 1-1 في الجولة الأولى.

ويحتاج الإنتر إلى الفوز لانتزاع الصدارة، وتفادي مواجهة فرق من العيار الثقيل في ثمن النهائي، فيما يكفي سوسيداد التعادل للبقاء في ريادة المجموعة.

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي سالزبورج النمساوي «4 نقاط» مع ضيفه بنفيكا البرتغالي، بطل المسابقة مرتين، في قمة على المركز الثالث لمواصلة المشوار في مسابقة الدوري الأوروبي.

ويكفي بطل النمسا التعادل، فيما يجد بطل البرتغال، صاحب نقطة واحدة، نفسه مضطراً إلى الفوز، كي يتفادى الخروج خالي الوفاض.

ويتنافس أتلتيكو مدريد «11 نقطة» مع لاتسيو «10 نقاط» على صدارة المجموعة الخامسة، فيما يلتقي سلتيك الأسكتلندي «نقطة واحدة» مع فينورد الهولندي «6 نقاط» في مباراة هامشية.

ويحتاج برشلونة إلى التعادل أمام مضيفه أنتويرب البلجيكي، لضمان صدارة المجموعة الثامنة.

وفي مباريات هامشية، يلعب النجم الأحمر بلجراد الصربي مع مانشستر سيتي، ولايبزج مع يونج بويز السويسري «المجموعة السابعة»، وأيندهوفن مع أرسنال «الثانية».

ويلعب لنس الفرنسي «5 نقاط» مع إشبيلية الإسباني «نقطتان» في صراع على المركز الثالث للمجموعة الثانية.