«الماكينات» يستعد لأمم أوروبا بـ «الوزن الثقيل»!



برلين (د ب أ)



أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن المنتخب الأول يبدأ العام الجديد بمباراتين من «الوزن الثقيل»، بمواجهة المنتخبين الفرنسي والهولندي في مارس المقبل، استعداداً لخوض غمار بطولة أمم أوروبا «يورو 2024» التي تقام في ألمانيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة أمام المنتخب الفرنسي، وصيف كأس العالم الأخيرة، يوم 23 مارس المقبل في ليون، فيما يواجه المنتخب الهولندي، بعدها بثلاثة أيام في فرانكفورت. وقال يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني: تعد المواجهتان التقليديتان هي البداية المثالية للعام الذي يشهد إقامة نهائيات بطولة أمم أوروبا، والمنتخب الفرنسي من بين المرشحين البارزين لنيل اللقب، كما أن المنتخب الهولندي أحد المنتخبات القوية التي يجب عدم الاستهانة بها.

وأضاف: ينتظرنا الكثير من العمل، لكي نستعد على الوجه الأمثل لأول مباريات دولية في العام، وقبل كل هذا، للبطولة، مازال الطريق طويلاً، ولكننا متحمسون، ونتطلع لهذه التحديات.

وتغلب المنتخب الألماني على نظيره الفرنسي 2 -1 ودياً في سبتمبر الماضي، بعد وقت قصير من إقالة هانزي فليك، ووقتها تولى رودي فولر، مدير الفريق، تدريب المنتخب بشكل مؤقت.

مؤخراً ظهر أن المنتخب الألماني تعافى من النتائج السلبية، عندما بدأ ناجلسمان حقبته في تدريب المنتخب، بالفوز على أميركا 3-1 ودياً، ثم التعادل مع المكسيك 2-2، ولكن بعدها خسر الفريق أمام تركيا 2- 3، وأمام النمسا صفر -2.

وقبل نهاية العام الجاري، يتوقع أن يعلن الاتحاد الألماني عن مباراتين وديتين أخريين يخوضهما مطلع يونيو 2024.

ويفتتح المنتخب الألماني بطولة أمم أوروبا 14 يونيو المقبل أمام المنتخب الأسكتلندي، قبل مواجهة المجر 19 يونيو، وسويسرا 23 يونيو.