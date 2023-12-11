المهيري بطل الجائزة الكبرى للقفز بشاطئ كلباء

كلباء (الاتحاد)



تُوج الفارس عبد الله حميد المهيري، بلقب الجائزة الكبرى، لأول بطولة دولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، تقام على شاطئ مدينة كلباء، في ختام مبهر لمهرجان الشارقة كلباء للفروسية الخامس، واشتملت بطولة القفز على 10 منافسات، بمشاركة 156 فارساً وفارسة من 27 دولة.

شهد منافسات البطولة الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية، وسلطان محمد خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، مدير عام نادي الشارقة، وراشد سيف الزعابي، نائب مدير مهرجان الشارقة كلباء للفروسية.

سيطر فرسان الإمارات على المراكز الخمسة الأولى في جائزة كلباء الكبرى برعاية لونجين، وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وجاء فوز عبد الله حميد المهيري مع الجواد «كونيج»، بعد إكماله التمايز في 31.95 ثانية، وتبعه محمد غانم الهاجري، مع الجواد «جارلين دو توريس»، وزمن التمايز 32.59 ثانية، وسالم خميس السويدي بزمن 32.63 ثانية.

واختتمت المنافسات بالتأهيلية الثانية، وجاءت من جولة واحدة على حواجز 145 سم، وبرعاية ماجستيك، وتنافس فيها 34 فارساً، وحازت الصدارة الفارسة السورية شام الأسد والجواد «آرتيست دو كابوسين» بزمن 66.16 ثانية، وجاء ثانياً فارسنا محمد شافي الرميثي بصحبة الفرس «كارامبا» بزمن 68.32 ثانية، وثالثاً السوري أسامة الزبيبي بصحبة جواده «بي إي سي هوغو»، بزمن 69.72 ثانية.

وحقق الفارس سالم أحمد السويدي مع الفرس «كومي سي آي»، الفوز في منافسة من جولة واحدة، وصمم مسارها بحواجز ارتفاعها 135 سم، وتنافس فيها 49 فارساً وفارسة، بزمن 61.77 ثانية، وتبعه الفارس السوري محمد فادي زبيبي بالجواد «شانيل بوي»، بزمن 62.39 ثانية، والفارسة البولندية أميليا موسيكا مع الجواد «كورليو» بزمن 63.92 ثانية.

وأكمل الفارس سالم أحمد السويدي ثنائية مع الفرس «كومي سي آي»، وحقق فوزه الثاني في منافسة كأس المروان كلباء، بمواصفات المرحلتين على حواجز 135 سم، برعاية مجموعة المروان، والزمن 26.36 ثانية، ثم الفارسة السورية شام الأسد مع الجواد «شابيو تي ان» مسجلة 26.47 ثانية، والفارس البريطاني وليم فونيل مع «أكوين أميركا» والزمن 26.97 ثانية.

وقفز فارسنا الناشئ سيف عويضة الكربي على صهوة الفرس «هوليوود» إلى صدارة منافسة المرحلتين على حواجز 125 سم، والتي تنافس فيها 72 فارساً وفارسة، وحقق زمناً 29.45 ثانية، وحل ثانياً الفارس عارف أحمد الأهلي مع الفرس «ميس ليبرتي 13»، ومسجلاً 30.96 ثانية، وثالثاً الفارس البريطاني وليم فونيل مع الجواد «بيللي بي غريت» بزمن 31.45 ثانية.