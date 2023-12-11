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الرياضة

«الرياضات الإلكترونية» يشارك في «الاتحاد العالمي»

«الرياضات الإلكترونية» يشارك في «الاتحاد العالمي»
11 ديسمبر 2023 17:00

 
الرياض (وام)


يشارك منتخب الرياضات الإلكترونية، في بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية، والتي تنطلق غداً الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، وتستمر حتى 16 من ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 لاعباً ولاعبة يمثلون أكثر من 50 دولة.
ويترأس البعثة سعيد علي الطاهر الأمين العام لاتحاد الرياضات الإلكترونية. 

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وتقام منافسات البطولة في 5 ألعاب إلكترونية استراتيجية، فيما يدشن المنتخب الوطني مشاركته، اليوم، عن طريق عبد الله العرياني، عبر لعبة «ستريت فايتر»، والتي تقام بمشاركة 33 دولة، فيما يخوض سعيد اليماحي المشاركة الثانية للمنتخب غداً، من خلال بطولة كرة القدم الإلكترونية، والتي تقام بمشاركة 31 دولة.
وأكد سعيد علي الطاهر أن المشاركة في بطولة الاتحاد العالمي، ستكون أفضل استعداد للاعبينا قبل كأس آسيا لكرة القدم الإلكترونية، والتي تقام تزامنا مع البطولة الأساسية، في الدوحة يناير المقبل، وكذلك المشاركة في دورة ألعاب المستقبل بجمهورية تتارستان نهاية فبراير المقبل.
وأضاف: في ظل المشاركات الدولية، والإقليمية المتنوعة يواصل اتحاد الرياضات الإلكترونية تجهيزاته لإطلاق النسخة الأولى من دوري المحلي، والذي يتضمن عدداً من الألعاب، وبدوره يسهم في دعم لاعبينا قبل مشاركاتهم الخارجية.

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