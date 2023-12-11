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الرياضة

«منتدى الإمارات» يعرض نظام التسجيل الجديد للملاكمة

«منتدى الإمارات» يعرض نظام التسجيل الجديد للملاكمة
11 ديسمبر 2023 17:30

 
دبي (الاتحاد)

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قامت الرابطة الدولية للملاكمة بعرض نظام تسجيل جديد عالمي للنقاط خلال النزالات، وذلك في «النسخة الرابعة للمنتدى العالمي للملاكمة» الذي أقيم في دبي، مع استمرار الرابطة في تحسين العدالة في التحكيم الرياضي للعبة الأولمبية.
ويُظهر هذا النظام كيف يمكن للرياضة أن تستمر في التقدم نحو المستقبل، حيث قدّم كريس روبرتس، الأمين العام والرئيس التنفيذي للرابطة الدولية للملاكمة، نظام تسجيل الجيل الجديد، الذي تم وضعه وفق أعلى المعايير التقنية والفنية.
وتناول روبرتس إحدى مخاوف اللجنة الأولمبية الدولية المتعلقة بالنظام الحالي للتسجيل، معترفاً بأنه يوجد حالياً مزيج من التسجيل بين الهدف والتقدير الذاتي، مشيراً إلى أن النمط الجديد - الذي يخضع لتجربة نموذجية، ويُقارن بالنظام الحالي - هو أكثر دقة، بالإضافة إلى المحكمين الذين يشاهدون على الشاشة، سيقوم بمراجعة بالتقييم بواسطة الفيديو بسرعة.

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