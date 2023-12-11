«صقار أبوظبي» يُطلق «النسخة الثالثة»

مصطفى الديب (أبوظبي)

تنطلق غداً الثلاثاء فعاليات النسخة الثالثة من برنامج صقار أبوظبي، الذي ينظمه نادي أبوظبي للصقارين تحت إشراف وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي.

يهدف البرنامج إلى تعزيز قيمة التراث الوطني الأصيل في نفوس الشباب الصغار من خلال تدريب وتعليم مجموعة من الشباب من سن 10 إلى 17 سنة كل ما يتعلق برياضة الصيد بالصقور، سواء من ناحية الرياضة نفسها أو ما يتعلق بها من تاريخ وأدوات.

يستضيف البرنامج نادي أبوظبي للصقارين بمنطقة الفلاح ويستمر حتى 28 ديسمبر الجاري يتخلله برامج تدريبية وجلسات توعوعية وورش عمل للمشاركين في الفعاليات.

وأعلن نادي أبوظبي للصقارين عن استمرار استقبال طلبات التسجيل من الراغبين في المشاركة والتواجد في هذا العرس التراثي الأصيل.

وحدد النادي مواعيد وأيام التدريبات، على أن تكون من العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع حتى نهاية مدة البرنامج.

وأعد نادي أبوظبي للصقارين برنامجاً حافلاً ضمن أجندة النسخة الثالثة ل«صقار أبوظبي»، حيث يتضمن البرنامج محاضرات تختص بالتعريف أولاً بالصقور نفسها وتاريخها مع الوطن، وكذلك التعريف برياضة الصيد بالصقور وكيف بدأت وكيف انتشرت في ربوع الوطن والقوانين المنظمة لها، ثم التدريب التدريجي على أدوات الصيد من خلال مدربين محترفين، وترويض الطير ودعو الطير ومن ثم عمل اختبارات للمشاركين بهدف اختيار المتميزين للتأهل للدور الثاني.

من جانبه أكد سلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، أن النسخة الثالثة من برنامج صقار أبوظبي ستكون مختلفة بكل المقاييس، مشيراً إلى أن النادي أعد العدة لكي تظهر بشكل متميز.

ووجه المحمود الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها الدائم لكل ما يتعلق بالتراث الوطني الأصيل بشكل عام ورياضة الصيد بالصقور بشكل خاص، مؤكداً أن دعم القيادة هو السبب الرئيسي وراء النجاحات التي تحققت على أرض الواقع.

وأشاد المحمود بدعم رعاية مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان بالفعاليات والبرامج والبطولات، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء بين النادي والمجلس.

وعبر المحمود عن سعادته البالغة بانطلاقة النسخة الثالثة من برنامج صقار أبوظبي، مؤكداً أن الإقبال الكبير على المشاركة من جانب براعم الوطن يؤكد مدى التعلق بالتراث الوطني الأصيل.

وشدد على أن الهدف الرئيسي من البرنامج هو غرس حب تراث الآباء والأجداد في نفوس الشباب الصغار وتربيتهم على عشق هذا الإرث الوطني الأصيل.

وأكد أن نادي أبوظبي للصقارين أعد حزمة من البرامج التدريبية الرائدة في رياضة الصيد بالصقور ستكون حاضرة في دورات التدريب.

وتمنى أن يكون التوفيق حليف الجميع في هذا المحفل التراثي الأصيل، داعياً العائلات بشكل عام للتواجد والمشاركة وتشجيع الأبناء على تعلم رياضة الآباء والأجداد بهدف الارتباط والتعلق بها منذ الصغر.