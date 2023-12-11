«نسبة 11%» تقتل برشلونة أمام جيرونا!

عمرو عبيد (القاهرة)

حقق جيرونا انتصاراً تاريخياً على حساب برشلونة في الجولة الـ16 من «الليجا»، لينتزع صدارة جدول الترتيب في إسبانيا بفارق نقطتين عن ريال مدريد ومتفوقاً على «البارسا» بفارق 7 نقاط.

واحتفت الصحف الإسبانية بهذا الإنجاز على اختلاف توجهاتها، حيث كتبت «آس» المدريدية أن جيرونا «الحاكم بأمره» في إسبانيا، ووصفت حديث تشافي حول أن «المشروع» لا يزال قيد الإنشاء بانه «يثير استياء» المحيطين بالنادي الكتالوني، إذ أن المدرب تولى المهمة عبر موسمين، وهي فترة تفوق كثيراً ما قضاه ميجيل سانشيز مع جيرونا، والفارق في النتائج والأداء كبير جداً وواضح لمصلحة «الأبيض والأحمر»!

لكن «آس» نشرت تقريراً «مختلفاً» عبر موقعها الإلكتروني، ذكرت فيه أن «البلوجرانا» لم يستحق تلك الهزيمة، حسب إحصائيات المباراة، بل كان يجب أن يفوز 4/2، لا أن يخسر بتلك النتيجة، حيث رأت أن برشلونة سدد 31 كرة على مرمى منافسه مقابل 15 لجيرونا، وكذلك سدد «فريق تشافي» 22 كرة من داخل منطقة الجزاء مقابل 12، وأن إجمالي التدخلات الهجومية لأصحاب الأرض داخل منطقة جزاء الضيوف بلغت 60 مرة مقابل 32، وأن الهزيمة جاءت بسبب قلة الفعالية والحسم أمام المرمى، حيث ذكرت أن معدل الأهداف المُتوقعة بالنسبة لبرشلونة في تلك المباراة كان 4.06، في حين أنه كان 2.40 بالنسبة لجيرونا!



وعنونت «ماركا» غلافها بقولها أن احتفالات «المُتصدر» بلا حدود، في حين لم تتحفظ الصحف الكتالونية بعد تلك الهزيمة بل أعلنت اعترافها بتفوق جيرونا، حيث كتبت «موندو ديبورتيفو» عن «ضربة الزعيم» التي أسقطت «البارسا» في عقر داره، ووصف أداء «المُتصدر» بـ«الرائع» في تلك المباراة، بينما نشرت «لي سبورتيو» صور احتفالات لاعبي جيرونا تحت عنوان «القائد المُتمرد»، في إشارة إلى أن جيرونا رفض الاستسلام لتاريخ تفوق برشلونة، ليسقطه ويزيح ريال مدريد أيضاً من فوق القمة.

وكانت «ماركا» قد نشرت تقريراً حول مدى سوء حالة «البارسا»، قالت فيه إن نسبة 11% «تقتل» برشلونة، وهي النسبة الخاصة بمدى فعالية هجوم «البلوجرانا» أمام مرمى المنافسين، وذكرت أن الفريق يحتاج إلى 8.5 فرصة تهديفية على الأقل ليُسجل هدفاً واحداً، وهو ما شرحه التقرير بتفصيل رقمي أكبر، موضحاً أن «البارسا» حصل على 338 فرص لتسجيل الأهداف في جميع المباريات بمختلف البطولات هذا الموسم، منها 127 تسديدة بين القائمين والعارضة، لكنه سجّل 40 هدفاً فقط، بواقع 30 في «الليجا» و10 في دوري الأبطال، وهي أرقام تراها الصحيفة «ضعيفة» جداً مقارنة بجودة لاعبي خط الهجوم «الكتالوني»!