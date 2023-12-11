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الوحدة إلى نصف نهائي «كأس أبوظبي الإسلامي»

الوحدة إلى نصف نهائي «كأس أبوظبي الإسلامي»
11 ديسمبر 2023 19:37

مصطفى الديب (أبوظبي)

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صعد الوحدة إلى نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» لكرة القدم، على حساب الجزيرة 4-2، في إياب دور الثمانية، ليتأهل «العنابي» 5-4، في مجموع المباراتين، في ظل انتهاء الذهاب لمصلحة الجزيرة 2-1.
افتتح جوانكا أهداف «أصحاب السعادة»، من ضربة جزاء، في الدقيقة 19، ورد عمر تراوري بهدف التعادل لـ «فخر أبوظبي» في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.
في الشوط الثاني، أعاد أحمد نور الله فريق الوحدة إلى التقدم في الدقيقة 55، قبل أن يدرك برونو التعادل للجزيرة في الدقيقة 71، مستغلاً خطأً دفاعياً من علاء الدين زهير، رغم الطرد الذي تعرض له علي مبخوت مهاجم «فخر أبوظبي» في الدقيقة 63.
وفي الدقيقة 84، ينجح أحمد نور الله في تسجيل الهدف الثالث لـ «العنابي» في الدقيقة 84، قبل أن يضيف البديل عمر خربين الهدف الرابع، في الدقيقة 86، من تمريرة رائعة من النجم إسماعيل مطر الذي شارك بديلاً، لينتهي اللقاء بفوز «أصحاب السعادة» 4-2، وسط فرحة كبيرة من جماهير الفريق في المدرجات.

الوحدة
الجزيرة
مصرف أبوظبي الإسلامي
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