الإثنين 11 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

انتصارات مثيرة للعربي والفجيرة والذيد في دوري «الأولى»

انتصارات مثيرة للعربي والفجيرة والذيد في دوري «الأولى»
11 ديسمبر 2023 20:02

معتصم عبدالله (دبي)
غلفت الإثارة مباريات ختام الجولة 11 لـ «دوري الدرجة الأولى» والتي شهدت فوز العربي العريض على مضيفه الرمس 5-0، فيما تغلب الفجيرة على ضيفه دبا الحصن، وفاز الذيد على الجزيرة الحمراء 3-0، فيما حسم التعادل السلبي مواجهة دبا والحمرية على ملعب «النواخذة».
وألحق الفجيرة الخسارة الرابعة بضيفه دبا الحصن «الثالث»، بهدف عكاشة حمزاوي في الدقيقة 23، ورفع «الذئاب» رصيدهم إلى 15 نقطة في المركز السابع، فيما بقى دبا الحصن ثالثاً برصيد 18 نقطة.
واحتفل العربي بفوزه الأكبر في الموسم على حساب مضيفه الرمس بخماسية نظيفة، وسجل أهداف الفائز فاندار فييرا «هدفين» في الدقيقتين 18 و24، أديلتون جونيور 22، سامويل مالام 68، حمد محمد 85، وشهدت المباراة طرد حمود محمد حارس العربي في الدقيقة 89، ليرفع فريقه رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس، مقابل 3 للرمس الأخير.
وتفوق الذيد بقيادة مدربه المواطن جمال الحساني على ضيفه الجزيرة الحمراء بقيادة مدربه عيد باروت، بنتيجة 3-0 وسجل أهداف «أصحاب الأرض» فلرسون أوليفيرا «هدفين» في الدقيقتين 40 و44، ومحمد فكري 92، ورفع الذيد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن، بفارق المواجهات أمام الجزيرة الحمراء «العاشر».

أخبار ذات صلة
الظفرة يستعيد «ذاكرة الانتصارات» في «الأولى»
50 مشاركاً في بطولة الفجيرة لترويض الخيول
دوري الدرجة الأولى
الذيد
النادي العربي
الفجيرة
الرمس
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس المرحلة الانتقالية رئيس بوركينا فاسو بذكرى الاستقلال
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس المرحلة الانتقالية رئيس بوركينا فاسو بذكرى الاستقلال
اليوم 21:49
ذياب بن محمد بن زايد يزور المنطقة الخضراء في مؤتمر الأطراف "COP28"
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يزور المنطقة الخضراء في مؤتمر الأطراف "COP28"
اليوم 21:28
شعار كوب 28
علوم الدار
"COP28".. الإمارات تقود الجهود الدولية في دعم التمويل المناخي
اليوم 21:25
الإمارات تعقد اجتماعاً وزارياً مصغراً بشأن التجارة الإلكترونية
علوم الدار
الإمارات تعقد اجتماعاً وزارياً مصغراً بشأن التجارة الإلكترونية والتنمية
اليوم 21:16
رئيس COP28 يلقي كلمة أمام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ
علوم الدار
رئيس COP28: لدينا نص تفاوضي وعلينا الاتفاق للتوصل إلى نص نهائي
اليوم 21:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©