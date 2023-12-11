انتصارات مثيرة للعربي والفجيرة والذيد في دوري «الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

غلفت الإثارة مباريات ختام الجولة 11 لـ «دوري الدرجة الأولى» والتي شهدت فوز العربي العريض على مضيفه الرمس 5-0، فيما تغلب الفجيرة على ضيفه دبا الحصن، وفاز الذيد على الجزيرة الحمراء 3-0، فيما حسم التعادل السلبي مواجهة دبا والحمرية على ملعب «النواخذة».

وألحق الفجيرة الخسارة الرابعة بضيفه دبا الحصن «الثالث»، بهدف عكاشة حمزاوي في الدقيقة 23، ورفع «الذئاب» رصيدهم إلى 15 نقطة في المركز السابع، فيما بقى دبا الحصن ثالثاً برصيد 18 نقطة.

واحتفل العربي بفوزه الأكبر في الموسم على حساب مضيفه الرمس بخماسية نظيفة، وسجل أهداف الفائز فاندار فييرا «هدفين» في الدقيقتين 18 و24، أديلتون جونيور 22، سامويل مالام 68، حمد محمد 85، وشهدت المباراة طرد حمود محمد حارس العربي في الدقيقة 89، ليرفع فريقه رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس، مقابل 3 للرمس الأخير.

وتفوق الذيد بقيادة مدربه المواطن جمال الحساني على ضيفه الجزيرة الحمراء بقيادة مدربه عيد باروت، بنتيجة 3-0 وسجل أهداف «أصحاب الأرض» فلرسون أوليفيرا «هدفين» في الدقيقتين 40 و44، ومحمد فكري 92، ورفع الذيد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن، بفارق المواجهات أمام الجزيرة الحمراء «العاشر».